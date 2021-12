von Hrvoje Miloslavic

Von Corona-Lethargie ist beim Förderverein der Grundschule Öflingen nichts zu spüren. Mit dem neuen Vorsitzenden Marius Helber, der in der jüngsten, per Internet-Videokonferenz abgehaltenen Hauptversammlung zum Nachfolger von Marion Trefzger gewählt wurde, will der Verein einige neue Projekte in Angriff nehmen. Unter anderem sollen mit dem Förderverein der Wehrer Grundschule Möglichkeiten für eine engere und koordinierter Kooperation ausgelotet werden.

Schule und Vereine Die Grundschule an der Wehra ist in die Standorte Wehr und Öflingen aufgeteilt, jeder hat einen eigenen Förderverein. Eine Fusion oder eine engere Zusammenarbeit, die für beide Vereine Vorteile bringen, sollen abgeklärt werden. Nähere Informationen zum Förderverein Grundschule an der Wehra – Neue Grundschule Wehr – Standort Öflingen – gibt es im Internet: www.gs.schulen-wehr.de/foerderverein

Auf zwei Standorte in Öflingen und Wehr ist die Grundschule an der Wehra aufgeteilt. Ob es für jeden der beiden Schulstandorte eines eigenen Fördervereins bedarf oder durch ein Zusammengehen Synergieeffekte besser genutzt werden könnten, blieb am Ende einer längeren Diskussion offen. Argumente fanden sich für beide Positionen. Der stellvertretende Vorsitzende Peter Ambs gab zu bedenken, dass ein gemeinsamer Verein, der beide Standorte vertritt, sehr viel „schlagkräftiger“ auftreten könne.

Die scheidende Vorsitzende schloss sich der Meinung insofern an, als sich etwa bei Materialbestellungen praktische und finanzielle Vorteile ergeben könnten. „Das eigene Profil hat aber auch seinen Sinn“, sagte Marion Trefz­ger. Marius Helber kündigte an, sich mit der Vorsitzenden des Wehrer Fördervereins, Andrea Thoma, in Verbindung setzten und erste Gespräche führen zu wollen. Besprechen werden soll dann auch die mediale Außenwirkung der Grundschule, die eines gemeinsamen Vorgehens bedürfe. So stehen Neugestaltung und Aktualisierung des Informationsflyers sowie der Internetseite der Schule an.

Vorsitzender Marius Helber, gleichzeitig Konrektor an der Öflinger Grundschule, gab zwei Vorhaben für das neue Jahr bekannt. Zum einen soll ein vor einigen Jahren organisiertes Zirkusprojekt eine Neuauflage erfahren. Entsprechende Planungen durch das Schulleitungsteams seien angelaufen. Der Projektpartner Zirkus Montana habe seine Bereitschaft zur Kooperation signalisiert, berichtete Marius Helber. Ebenfalls im Schulkalender festgehalten ist das große Schulnamensfest im Sommer. Dem Konrektor schwebt eine große Sternwanderung beider Schulen vor, die mit einem Zusammentreffen im Ludingarten ihren Abschluss finden könnte. Mögliche Termine könnten in den Monaten Juni oder Juli sein.

Hildegard Rapprich, die in der Versammlung zur neuen Schriftführerin gewählt wurde, regte die Wiederaufnahme des Projekts „sportliche Aktivierung des Schulplatzes“ an. „Das bietet sich räumlich wunderbar an“, erklärte sie. Besonders gut sei die Umsetzung eines solchen Projekts der Grundschule in Rhina gelungen, berichtete sie. Sie wolle bei einem Besuch Fotografien machen und Anregungen sammeln. Nach der Auswertung könnten Lehrerkollegium und Verein gemeinsam Überlegungen anstellen, „was am besten nach Öflingen passen könnte“, sagte Hildegard Rapprich. Auf große Zustimmung scheint die Idee im Lehrerkollegium der Grundschule zu stoßen. „Das steht ja schon lange auf der Agenda“, sagte Lehrerin Sabine Mairhöfer. „Die Notwendigkeit ist zurzeit größer denn je“, fügte sie hinzu.