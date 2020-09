von sk

Ein Video über die Friedenskirche in Wehr veröffentlicht die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Sonntag, 13. September, zum Tag des offenen Denkmals, auf ihrer Internetseite. Im vergangenen Jahr wurde zum Tag des offenen Denkmals eine Kirchenführung angeboten, das ist dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Idee zur Erstellung eines Videos, hatte ein Gemeindeglied, das schon über 80 Jahre alt ist, schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Die Dreharbeiten in der Friedenskirche waren für die Teilnehmer eine ganz neue Erfahrung. | Bild: Evangelische Kirchengemeinde Wehr

Die evangelische Kirche ist außerhalb der Gottesdienstzeiten nicht zugänglich, hat aber von innen und außen einiges zu bieten – wenn man es erläutert bekommt. Da eine Führung wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich sei, könne aber ein digitales Angebot angenommen werden, so die Anregung des Gemeindeglieds. Der Kirchengemeinderat fand die Idee gut. Das Video soll über die Friedenskirche informieren und über das Internet zugänglich sein.

Die Kirchengemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen entstand im Jahr 2014 aus den Kirchengemeinden in Wehr und Öflingen. Sie umfasst etwa 2400 Gemeindeglieder in beiden Ortsteilen. Gottesdienste werden regelmäßig in der Friedenskirche (Wehr) gehalten. Wie die wesentlich kleinere Christuskirche in Öflingen auch unter Pandemie-Bedingungen gottesdienstlich genutzt werden kann, ist noch im Kirchengemeinderat in Diskussion.

Ein kleines Team, Hanna-Lore Tonowsky, Eva Maria und Karl-Wilhelm Frommeyer, traf sich mehrmals, um aus verschiedenen Ideen ein richtiges Konzept zu erarbeiten. Bald begannen die Dreharbeiten. Für alle drei war es der erste Film, den sie konzipierten und bei dem sie mitmachten. Da musste zunächst viel ausprobiert und einiges gelernt werden.

Beide Pfarrer wurden um Mitwirkung gebeten, dazu noch zwei Mitglieder des Kirchengemeinderats, die für verständliches Sprechen bekannt sind: Sabine Ebner und Sabine Spengler. Zu verschiedenen Terminen wurden in der Kirche und um die Kirche Aufnahmen gemacht. Das war auch eine Gelegenheit, das Konzept und die Reihenfolge der Szenen zu diskutieren und anzupassen. Tonaufnahmen der Glocken wurden zur Untermalung der entsprechenden Stellen im Video benutzt. Aber die Weigel-Orgel sollte auch zu hören sein. Dominic Cerrito war bereit, sich für spontane Orgelimprovisationen in der Friedenskirche einzufinden und die Aufnahmen für das Video zur Verfügung zu stellen.

Dann mussten die Teile wie ein Puzzle zusammengefügt werden. Beim Ausprobieren entwickelte sich Erfahrung, die auch für neue Projekte genutzt werden kann. Die Beteiligten waren mit dem Ergebnis zufrieden, sodass in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals die Friedenskirche für einen virtuellen Rundgang bereitstehen wird. Auf der Internetseite www.eki-wehr.de wird der entsprechende Link bereitgestellt. Auch für zufällige Passanten soll das Video über einen Aushang mit entsprechendem QR-Code zugänglich gemacht werden. Damit öffnet sich das Innere der Kirche, auch wenn sie verschlossen ist.