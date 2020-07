von Ernst Brugger

Auch der Förderverein der Talschule Wehr leidet unter der Coroana-Krise: Alle für dieses Jahr noch geplante Aktionen können nach derzeitigem Stand nicht stattfinden. Aber für das vergangene Jahr zogen die Vorsitzende Adriana Castello Luna und ihre Stellvertreterin Marilena Büttner eine erneut positive Bilanz. Seit fünf Jahren unterstützt der Förderverein die Talschule mit erheblichen finanziellen Mitteln für notwendige Anschaffungen, die sonst nicht machbar wären.

Der Verein

Reibungslos verlaufen sind bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend auch die nach dem rollierenden System anstehenden Neuwahlen. Zur neuen Kassiererin wurde Maren Stadler ebenso einstimmig gewählt wie Marco Faber zum neuen Schriftführer. In ihrem Amt bestätigt wurde Marilena Büttner als stellvertretende Vorsitzende. Als Beiräte fungieren für zwei Jahre Silke Brüderle und Daniela Bah. Letztere erstattete als Rechnerin einen ausführlichen Kassenbericht. Kassenprüferin Carola Dannenberger bestätigte ihr dazu mit einem dicken Lob eine exakte Buchführung.

Über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtete die stellvertretende Vorsitzende Marilena Büttner. Dank erfolgreicher Aktionen habe der Förderverein für die Talschule wieder viel finanzieren können. So die Lizenz der Schul-Info-App, die Anschaffung von fünf Cajons (Perkussionsinstrumente) oder den Schulplaner, ein Terminplaner für Schüler, Eltern und Lehrer. Finanziell unterstützt habe man unter anderem die Schüler-Winteraktionstage, eine Theateraufführung und eine Autorenlesung. Als sensationell bezeichnete die stellvertretende Vorsitzende hocherfreut den derzeitigen Spendenstand von mehr als 24.000 Euro zugunsten des abgebrannten Kindergartens Seeboden. Das noch laufende Spendenkonto werde demnächst aber geschlossen.

Marilena Büttner regte an, für die vermutlich nicht stattfindenden Aktionen noch in diesem Jahr über das soziale Netzwerk Facebook ein virtuelles Fest als Spendenaktion zu organisieren, was wenigstens etwas die ausfallenden Einnahmen kompensieren könnte. „Schule mit Herz – im Herzen der Stadt“ mit diesem bereits bestehenden Logo sollte ein neuer Flyer kreiert und herausgebracht werden, schlug Bütttner noch vor. Beide Vorschläge fanden allgemeine Zustimmung, sodass in der nächsten Vorstandssitzung eingehend darüber beraten und geplant werden soll. Die Corona-Krise bereitet dem Förderverein Kopfzerbrechen, wie man in diesem Jahr die Förderkasse aufbessern könnte. Eine Beitragserhöhung käme derzeit aber nicht in Frage, war man sich im Vorstandsteam einig.

Wichtige Hilfe

Die Leiterin der Talschule, Sonja Dannenberger, bestätigt, dass der Förderverein im vergangenen Jahr wieder viel erreicht habe. Ohne diese tolle Unterstützung hätte man vieles nicht anschaffen können, versicherte die Schulleiterin. Ihre beantragte Entlastung für das emsige Vorstandsteam fand einhellige Zustimmung.