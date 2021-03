Wehr – Über ein Viertel aller wahlberechtigten Wehrer hat bereits seine Stimme bei der morgigen Landtagswahl abgegeben. „2467 der 9110 Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt“, teilt Wahlleiter Stefan Schmitz mit. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren gaben nur 1130 Wähler ihre Stimme per Brief ab.

Bei plötzlicher Erkrankung ist der Briefwahlantrag auch noch bis zum Wahlsonntag um 15 Uhr möglich. „Plötzlich“ sei dabei aber wörtlich zu verstehen und der Verhinderungsgrund müsse auch nachgewiesen werden, so Schmitz. Ausdrücklich gilt diese beispielsweise bei einem positiven Corona-Test – oder auch, wenn sich herausstellen sollte, dass der Wahlberechtigte in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit einem Infizierten hatte. Denn in beiden Fällen ist das Betreten eines Wahllokals nämlich ausdrücklich untersagt. Dies ist nur eine der Regeln, die die Landtagswahl 2021 zu einer außergewöhnlichen Wahl machen. „Es ist eine Wahl unter besonderen Vorzeichen und unter besonderen Bedingungen“, so Schmitz nach Abschluss der Vorbereitungen.

In den Wahllokalen gilt nicht für Wähler und Wahlhelfer FFP2-Maskenpflicht, im Notfall reicht für den Wahlvorgang auch eine medizinische OP-Maske. Falls ein Wähler oder eine Wählerin keinen ausreichenden Schutz dabei hat, liegen in den Wahllokalen Masken bereit. Eine weitere Hygienemaßnahme: Beim Betreten des Wahllokals muss jeder Wähler seine Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfizierten.

Auf eine öffentliche Ergebnisbekanntgabe oder eine Wahlparty in der Stadthalle verzichtet Stefan Schmitz aufgrund der besonderen Situation. Die Ergebnisse sollen zeitnah auf der Homepage der Stadt Wehr bekannt gegeben werden. Die Auszählung der Stimmen wird dennoch öffentlich stattfinden – so wie es das Gesetz verlangt. Allerdings gelten auch hier höchste Hygiene- und Abstandsregeln. Zur möglichen Kontaktnachverfolgung muss auch jeder Besucher Namen und Adresse angeben.

Aufgrund des hohen Briefwahlaufkommens, könnte die Auszählung in diesem Jahr etwas länger dauern als üblich. Zwar wurden inzwischen fünf Briefwahlbezirke mit jeweils eigenen Wahlvorständen gebildet, doch allein das Öffnen der Briefwahlumschläge bedeutet zusätzlichen Zeitaufwand.

Ergebnis der Wahl 2016 Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren wurden die Grünen ,it 32 Prozent der Stimmen in Wehr erstmals stärkste Kraft. Mit 25,4 Prozent kam die CDU auf den niedrigsten Wert in der Geschichte. Auch die SPD landete mit 12,5 Prozent auf einem absoluten Tiefpunkt. Sie wurde von der AfD überholt, die auf 14,5 Prozent kam. Die FDP erzielte damals 6,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,3 Prozent.