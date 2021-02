von Susanne Schleinzer-Bilal

Mit einem Freispruch endete das Verfahren beim Amtsgericht Bad Säckingen für die 60-jährige Angeklagte, die sich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor dem Amtsgericht verantworten musste. Richterin Ulrike Götz war den Anträgen von Staatsanwalt Michael Blozik und Verteidiger Philipp Kaesler gefolgt und hatte die Angeklagte vom Tatvorwurf freigesprochen.

Beim Verfahren war der Sachverständige Martin Kögel anwesend, der den Unfallhergang untersucht hatte. Die 60-Jährige soll im Februar 2020 auf ein anderes Auto zugerollt sein und es touchiert haben. Dabei sei ein Schaden von 967 Euro entstanden.

Teils widersprüchliche Zeugenaussagen

Die Angeklagte leugnete dies vehement. Sie habe in eine Kreuzung einbiegen wollen, sei kurz stehen geblieben und dann gefahren. Das Auto des Geschädigten habe sie mit hoher Geschwindigkeit auf der Straße überholt und hätte sie dann kurz vor einer anderen Kreuzung ausgebremst. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sie beschimpft und etwas Glitzerndes aus seiner Hosentasche gezogen. Sie habe dann Angst bekommen, den Rückwärtsgang eingelegt und sei weiter gefahren.

Mit im Auto seien auch Mann und Tochter gewesen. Von einem Unfall hätten sie nichts bemerkt. Im Gegenteil habe der Geschädigte mit der Faust auf ihr Auto gehauen und eine Delle verursacht. Ehemann und Tochter, die beide als Zeugen geladen waren, bestätigten diese Aussage. Der Geschädigte sei betrunken gewesen, habe beim Gehen geschwankt. Er sei auf sie zugegangen, habe geschimpft und ein Messer aus der Hosentasche gezogen. An diesem Punkt habe er seiner Frau gesagt, sie solle das Auto zurücksetzen und gehen, er wolle keinen Streit anfangen.

Auch die Tochter bestätigte die Aussage der Eltern. Sie sei jetzt noch traumatisiert von dem Vorfall, wolle am liebsten gar nicht mehr daran denken. Auch sie gab an, ein Messer in der Hand des Geschädigten gesehen zu haben. Zudem habe er auch ein Handy in der anderen Hand gehabt. Ein Polizeibeamter, der den Fall aufgenommen hatte und als Zeuge vor Gericht erschienen war, sprach von einem „kleinen Sachschaden“ beim Auto des Geschädigten.

Viel gesehen habe sie nicht, da sie im Auto geblieben sei, erklärte die Verlobte des Geschädigten. Sie wollte gesehen haben, dass die Angeklagte nicht an der ersten Kreuzung angehalten hätte und sie ausweichen mussten. Ihr Verlobter habe dann angehalten, um mit der Angeklagten über ihr Fehlverhalten zu sprechen. Er trinke nie Alkohol, da er Lkw-Fahrer sei. Im übrigen habe das Auto der Angeklagten schon vorher eine Delle gehabt, das wisse sie genau, weil sie das Auto schon früher gesehen habe.

Die Angeklagte habe ihnen damals die Vorfahrt genommen und er habe ausweichen müssen, erklärte der Geschädigte. Er sei ausgestiegen, um sie auf die Vorfahrtsverletzung anzusprechen. Er vermutete, die Angeklagte sei nervös gewesen, auch weil der Ehemann sie ständig angeschrien habe und sei, statt rückwärts zu fahren, nach vorne gerollt. Den Unfall direkt habe er nicht gesehen. Ein Messer habe er ebenfalls nicht dabei gehabt. Wenn die beiden sich entschuldigt hätten, wäre für ihn der Fall erledigt gewesen, da der Schaden nicht groß gewesen sei.

Sachverständiger: „Angeklagte hat Unfall nicht bemerkt“

Der Sachverständige gab an, dass der Unfall weder optisch, noch taktil, noch akustisch bemerkbar gewesen war. Die Angeklagte hätte durch die hohe Kühlerhaube nichts sehen können, durch die geringe Aufprallgeschwindigkeit auf die Kunststoffteile der Fahrzeuge auch nichts bemerkt und akustisch durch die heftige Diskussion mit dem Ehemann nichts hören können. Ob der Schaden zwingend vom Auto der Angeklagten stamme, könne er so nicht sagen, da an ihrem Auto nichts zu sehen war. Die Angeklagte habe sich entfernt, aber „man kann der Angeklagten nach Aussage des Sachverständigen nicht mit Sicherheit nachweisen, dass sie einen Unfall billigend in Kauf genommen hat“, erklärte Michael Blozik.

Verteidiger Philipp Kaesler erklärte, man könne der 60-Jährigen keinen Vorsatz nachweisen. „Der Unfallverursacher muss auch gemerkt haben, dass er einen Unfall gemacht hat“, bestätigte Richterin Ulrike Götz. Laut Sachverständigen konnte die 60-Jährige den Unfall aber nicht bemerken und der Tatbestand sei somit nicht erfüllt.