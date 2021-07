von Andreas Böhm

Endlich rollt der Ball wieder beim FC Wehr auf dem grünen Rasen des Frankenmattstadions. Sieben Monate herrschte Spielpause für die 70 Aktiven der vier Mannschaften und die 200 Kinder und Jugendlichen der Jugendabteilung: „Wir geben wieder Vollgas auf der grünen Wiese“, freut sich der Vorsitzende des FC, Matthias Kaiser, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Viele Entbehrungen

Der Verein blickt auf eine schwere Zeit mit vielen Entbehrungen zurück: „Erst, wenn etwas nicht mehr da ist, merkt man, was fehlt“, so Kaiser. Fußball als Teamsport fordert Zusammenhalt und Austausch; das hatte in den vergangenen Monaten gefehlt. In Kontakt blieben die Verantwortlichen dennoch über Chatgruppen und bei Videokonferenzen: „Nachdem die neue Runde im August 2020 starten konnte, wurde ab November alles abgesagt. Das Vereinsleben war dann praktisch am Nullpunkt“, so der Vorsitzende. Da nicht einmal die Hinrunde fertig gespielt werden konnte, war laut Kaiser kein sportliches Ergebnis möglich.

FC Wehr Der Verein wurde 1912 gegründet. Vorsitzender ist Matthias Kaiser. Der Verein hat insgesamt 600 Mitglieder. Ein Förderverein, gegründet 1996, unterstützt die Aktivitäten des FC Wehr. Die neue Spielsaison 2021/22 beginnt am Wochenende 7./8. August. Kontakt zum Verein: info@fcwehr.de. Weitere Infos im Internet: www.fcwehr.de

Kritisch sieht Matthias Kaiser die derzeit noch fehlenden Neuanmeldungen bei den Jüngsten, den „Minis“. Er hofft auf einen Schub nach den Sommerferien. Glücklicherweise waren in den vergangenen Monaten bei den Aktiven und den Passivmitgliedern keine Austritte aus dem Verein zu verzeichnen: „Alle sind uns treu geblieben“, freut sich der Vorsitzende.

Schweiz Schweizer sind vom EM-Fieber gepackt: Sie hoffen auf ein großes Fest rund um das Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend Das könnte Sie auch interessieren

Wenige Austritte im Jugendbereich bezeichnet Kaiser als überschaubar. Er hofft, dass die ehrenamtlich Tätigen, wie etwa Trainer, Betreuer, Platzwart und Kassierer, bei der Stange bleiben: „Ich sehe die Herausforderung, dass alle wieder an Bord kommen“. Rückblickend kritisiert Kaiser die nach seinen Worten missverständlichen und widersprüchlichen Regeln der Corona-Verordnung für die Mitglieder. Hier war rege Kommunikation seitens der Vorstandschaft gefragt.

Treffpunkt von der Jugend bis zu den Senioren: das Clubheim des FC Wehr hat wieder geöffnet. | Bild: Andreas Böhm

Positive Nachrichten gibt es aus wirtschaftlicher Sicht: „Alle unsere Sponsoren sind trotz des Lockdown ihrem Sponsoring nachgekommen. Der Verein hat das wirtschaftlich gut verkraftet“, erklärt Matthias Kaiser und bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung: „Das ist nicht selbstverständlich“. Der FC Wehr hat Dank des funktionierenden Sponsorings keine zusätzlichen Förderprogramme in Anspruch genommen. Abgesagt werden musste schweren Herzens der vereinseigene Event, das beliebte Wehrer Hallenfußballturnier im vergangenen Januar.

Sanierung der Küche im Clubheim

Auch wenn sportlich nichts ging, ist der FC Wehr während des Lockdown nicht tatenlos geblieben. Die Zeit wurde trotzdem sinnvoll genutzt. Die Küche des vereinseigenen Clubheimes wurde komplett in Eigenleistung durch die Mitglieder renoviert und auf den neuesten Stand gebracht. Es wurden Investitionen in fünfstelliger Höhe getätigt. Das Vereinsheim war über mehrere Monate geschlossen: „Es konnte in der Zeit kein gesellschaftlicher Austausch stattfinden“, bedauert Matthias Kaiser.

Die Küche des Clubheimes wurde während des Lockdowns von den Mitgliedern des FC Wehr renoviert und erstrahlt wieder in neuem Glanz. | Bild: Andreas Böhm

Zudem hat man sich im Verein große Sorgen um die Wirtin des Clubheimes, Katharina Steiert, gemacht. Durch die notgedrungene Schließung war ihre Existenz bedroht. Umso mehr freut sich der Vorsitzende, dass nun wieder Leben in die Räumlichkeiten zurückkehrt: „Unsere Wirtin ist wieder an Bord und auch der Rentnerstammtisch erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Das Vereinsleben kehrt wieder zurück.“

Fußball Ruwen Faller macht den Wehrer Fußballnachwuchs fit Das könnte Sie auch interessieren