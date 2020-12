Stolze 250 Seiten dick ist der neueste Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Wehr. Zugegeben, das Zahlenwerk ist keine leichte Lektüre und angesichts zurückgehender Steuereinnahmen – Achtung, Kalauer! – nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Über fünf Stunden nahm sich der Finanzausschuss am Montagabend Zeit, jede einzelne der eng mit Zahlenkolonnen bedruckten Seiten zu sichten und zu beraten. Am Ende blieb in der sparsam beleuchteten Stadthalle tatsächlich nichts im Dunkeln. Einige überraschende Erkenntnisse förderten die Räte bei ihrer Arbeit zu Tage: Wussten Sie beispielsweise, dass der städtische Ordnungsdienst jährlich Parkknöllchen mit einem Gesamtwert von 40.000 Euro ausstellt? In einer Stadt ohne Parkscheinautomat eine doch erstaunlich hohe Zahl.

Oder wussten Sie, dass zwei Fahrzeuge des städtischen Winterdiensts im kommenden Jahr mit Navigationsgeräten ausgestattet werden? Dabei geht es natürlich nicht um Hilfsmittel für vermeintlich ortsunkundige Räumfahrzeugfahrer, die nicht wissen, wie man nach Öflingen kommt. Die Navis sind eher für den – nennen wir es mal: Nahkampf.

Das größte Kuriosum des Abends konnte übrigens Kämmerer Erich Götz aufklären. Im Kapitel „Feuerwehr„ stand nämlich der etwas kryptische Haushaltsposten: „Neue Türen für Schlachtraum: 9000 Euro“. Nanu, fragte sich mancher Gemeinderat: Die Feuerwehr hat einen Schlachtraum? Wofür das? Heißt das Motto der Feuerwehr neuerdings „Löschen, bergen, retten, schlachten“? Erich Götz konnte auflösen: Beim Erstellen des Haushalts hatte die automatische Rechtschreibkorrektur des Computers zugeschlagen: Statt „Schlachtraum„ sollte da eigentlich „Schlauchturm“ stehen. Irgendwie beruhigend.