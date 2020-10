Am Bahnhofsplatz gibt es seit August einen Grund mehr für einen Schaufensterbummel: Die Galerie „KreativWE(H)Rkstatt bietet Bilder, Skulpturen, Schmuck und Taschen von an – alles bezahlbare Unikate aus der Region. Dazu präsentieren Diana Albiez, Claudia Albiez und Inge Läule im monatlichen Wechsel ein besonderes „Bild des Monats“ im Schaufenster. „Unser Grundidee ist es, damit zu inspirieren“, so Läule. In diesem Monat ist es das Bild „Regen am Strand“ der Ideengeberin selbst.

Wehr

Ursprünglich wollte man Künstlern aus der Öflinger Diakonie einen Ausstellungsplatz bieten, wegen Corona habe man das Konzept aber nun weiter gefasst. „Wir laden dazu ein, uns eigene Bilder zu bringen,“ so Läule an alle künstlerisch interessierten Wehrer. „Außerdem bieten wir Workshops an für Menschen, die kreativ werden möchten“, so Diana Albiez. Die Workshops finden immer am erste Sonntag des Monats statt, die aktuellen Angebote hängen an der Galerie am Bahnhofsplatz 10 aus. Die Galerie selbst ist aktuell donnerstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet, ab dem 20. Oktober auch dienstags.