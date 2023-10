Wehr – Die Jugendabteilung der Spielvereinigung (Spvgg) Wehr hat eine neue Führung. In der Hauptversammlung wurden Adrian Cannon (Erster Jugendleiter) und Cindy Huttinger (Zweite Jugendleiterin) an die Spitze des Jucher Fußballvereines gewählt. Die beiden Kandidaten hatten sich noch vor der Übernahme der Ämter Bedenkzeit erbeten. Die gab es aber nicht, weil man in der Tagesordnung weiterkommen wollte. Nachdem Cannon und Huttinger breite Unterstützung und Hilfe zugesagt wurden, stimmten der in Ausbildung stehende junge Pfleger und die berufstätige Mutter schließlich einer Übernahme der Ämter zu. Diana Gregori ließ sich als Beisitzerin bestätigen.

Aufatmen beim Spvgg-Vorsitzenden Pietro Donato ob dieser erledigten Personalie. War dieser doch bislang in Doppelfunktion tätig. Und noch weiteres Erfreuliches konnte Donato bei dieser Versammlung berichten. Einmal, dass der Verein im zweiten Jahr straffrei blieb und die Jugendabteilung finanziell sehr gut dastünde. Sportlich laufe es nicht überall erfreulich. Wo es Baustellen gibt, sei man dabei, diese zu beseitigen. Im Bereich F-Junioren, Bambinis, da zeichnen sich bereits Lösungen ab. Hatte sich doch der Trainer französisch verabschiedet. Der Verein strebe an, alle Junioren-Klassen durchgängig zu besetzen. Da behelfe man sich auch mit Spielgemeinschaften. In einer SG Wehratal beispielsweise spielen Jugendliche aus den Vereinen SV Hasel, SV Schwörstadt, SpVgg Brennet-Öflingen und Spvgg Wehr. Die Zusammenarbeit funktioniere gut.

Probleme und Lösungen

Einer der C-Jugendtrainer, Eugen Wißler, legte der Versammlung einen siebenseitigen Bericht vor. Er analysierte sämtliche Probleme. Wo diese auftreten, wie sie angegangen und gelöst werden können. Er schilderte aber auch die Fortschritte, die Hoffnungen auf günstige längerfristige Entwicklungen machen. Grundsätzlich, und das war auch das Resümee aller Trainer, sei aber gutes Jugend-Spielerpotential bei der Spvgg vorhanden.