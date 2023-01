von Jürgen Scharf

Nach dem Neujahrskonzert aus Wien kommt gleich – Sie haben es erraten – das Wehrer Neujahrskonzert mit Georgi Mundrov. Der Pianist hat das, was die Wiener Philharmoniker immer zum Abschluss dem Publikum wünschen, „Prosit Neujahr!“, mit dem spanischen „Olé“ verbunden. Mit seiner klingenden Neujahrsreise von Wien über Paris nach Madrid und Buenos Aires verfolgte der in Wehr immer gern gesehene und gefragte Gast, der diese Neujahrskonzerte seit Jahr und Tag macht, den Wechsel in der musikalischen Landschaft.

Mundrov begann sein Recital in Wien gleich mit der Zugabe, dem Radetzky-Marsch, und der zweiten Zugabe, dem Donauwalzer. Danach konfrontierte er diesen damals weitverbreiteten Strauß-Walzer mit einem konzertanten Walzer von Frédéric Chopin: „An der schönen blauen Donau“ des Walzerkönigs Johann Strauß zum Tanzen, die „Grande valse brillante“ von Chopin zum Sitzenbleiben und Zuhören. Mit diesen rhythmischen Vorlagen konnte er zwei verschiedene Walzerwelten im direkten Vergleich vorstellen.

Auf dem Weg nach Madrid machte der Tastenvirtuose noch Zwischenstation in Paris bei Chopin. Dessen „Heroische“ As-Dur-Polonaise legt der von der Musik Chopins faszinierte Pianist nicht nur virtuos auf die Tasten des Flügels im Bürgersaal, sondern zeigt sich auch sichtlich betroffen von den gegenwärtigen Ereignissen in der Welt. Intoniert doch Chopin in diesem nationalen Stück einen Husarenangriff mit Hufgetrappel, Schlachtengemälde und Trompetensignalen.

Der spanische Block war auch etwas Besonderes und sprühte pianistisch nur so vor Vitalität und Lebensfreude. Das Zugstück aus dem Zyklus „Espana“, der populäre Tango von Isaac Albéniz, und die toccatenartige Gitarrenimitation „Asturias“ (Legende) aus der „Suite Espanola“ kamen mit ihren Stimmungsbildern und nicht zuletzt dem Klavierreißertum dem Elan des international konzertierenden Pianisten entgegen. Mit spanischen Traditionsmelodien wie einer Sevillana, verschiedenen Tarantella-Kompositionen aus Sizilien oder von Scarlatti setzte Mundrov mit seinem Flamenco-Temperament dem noch eins drauf.

Als Finale furioso spielte er den Marsch der Davidsbündler aus Schumanns „Carnaval“. Dazu führte er wie immer kenntnisreich und hochmotiviert durchs Programm, sodass dieses Neujahrskonzert wieder eine Liebeserklärung an die Klaviermusik war, verbunden mit den besten Wünschen für das Jahr 2023, das auf großen goldenen Luftballons über dem Flügel schwebte.

Georgi Mundrov: Der bulgarische Pianist erhielt seine Ausbildung an der Musikakademie in Sofia und in Frankfurt, wo er auch lebt. Neben seiner Konzerttätigkeit gibt er Meisterkurse und lehrt an der Hochschule der Musik des Saarlandes.