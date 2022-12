Fahrradladen zwischen Divan und Fristo

Ein Fahrradgeschäft mit Werkstatt kann in das leerstehende Ladengeschäft zwischen dem Restaurant Divan und dem Fristo Getränkemarkt einziehen. Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete am Dienstag Abend einstimmig die Nutzungsänderung des ehemaligen Fitnessstudios. Die gut 160 Quadratmeter großen Räumlichkeiten stehen seit rund einem Jahr leer.

Neue Wohnungen in Öflingen

Eine Baulücke soll in der Wehratalstraße geschlossen werden. „Wir freuen uns über die zehn zusätzlichen Wohnungen“, so Bürgermeister Michael Thater im Bau- und Umweltausschuss am vergangenen Dienstag. Das Vorhaben würde sich in die Umgebung einfügen und erfülle die Vorgaben etwa hinsichtlich der Anzahl der Parkplätze und eines eigenen Kinderspielplatzes.

In einer Baulücke der Wehratalstraé entstehen zehn neue Wohnungen. Bild: Julia Becker | Bild: Julia Becker

Auf Grund der Hanglage soll das Gebäude einen Versatz haben mit zwei der insgesamt fünf Geschosse unterhalb des Straßenniveaus. Diskutiert wurde die generell schwierige Parksituation an der Wehratalstraße, die Zufahrt zu den Parkplätzen unterhalb des Neubaus sowie die der vorderen Parkplätze in Zusammenhang mit dem Gehweg und dem benachbarten Lieferdienst. Die Gemeinderäte befürworteten den Bau mehrheitlich mit einer Gegenstimme vom Öflinger Stadtrat Siegfried Griener.

Kleines Defizit für 2023 erwartet

Für das kommende Jahr rechnet Stadtförsterin Swantje Schaubhut mit einem kleinen Defizit von gut 26.000 Euro im Stadtwald von Wehr. Die geplanten Einnahmen belaufen sich voraussichtlich auf rund 440.000 Euro, die voraussichtlichen Ausgaben wiederum auf rund 466.000 Euro.

Geplant ist für 2023, 5100 Festmeter Holz zu schlagen. Mit den eingeplanten 200 Festmetern aus zufälliger Nutzung, rechnet die Stadtförsterin damit, das weniger Sturm-, Käfer- und Hitzeschäden als in den vergangenen Jahren eingeschlagen werden muss.

Die Planung von Holzeinnahmen und Erntekosten sei in der aktuellen Situation weiterhin sehr schwierig, so Schaubhut im Gemeinderat. Schwankungen seien in beide Richtungen möglich. Dies habe sich auch im aktuellen Jahr gezeigt: Hier sei das Ergebnis voraussichtlich deutlich besser als erwartet, so die Stadtförsterin.