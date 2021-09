von Autorenzeile

Im DRK-Heim in Öflingen sind in dieser Woche 17 Blutspender geehrt worden. Bürgermeister Michael Thater, der Öflinger DRK-Vorsitzende Thomas Grether und der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wehr, Gerald Lechner, bedankten sich bei den Spendern für ihr soziales Engagement und übergaben die Urkunde sowie die Ehrennadeln in Gold. Dies schreibt die Stadtverwaltung Wehr in einer Pressemitteilung.

Die fleißigen Spender

Auf besonders herausragende 100 Blutspenden kommt Clemens Rüttnauer, dem Bürgermeister Michael Thater besonders dankte und den er als Vorbild in unserer Gesellschaft beschrieb. Ulrich Jurkiewicz, Markus Schubach und Thomas Vogel spendeten schon je zum 50. Mal ihr Blut. Auf bereits 25 Blutspenden kommen Marlen Fenselau, Marion Gottstein, Michael Groß, Sara Sütterlin und Stefan Trautmann. Für zehn Blutspenden geehrt wurden Sonja Fakin, Rebecca Glaser, Martina Kupczynski, Dirk Laur, Nadine Schlageter, Mareike Urich, Kathrin Zimmermann und Roland Zirkenbach.

Lob und Dank

Seit der vorigen Ehrung im September 2020 sind so wieder nahezu 500 zusätzliche Blutkonserven aus Wehr und Öflingen gespendet worden. Bürgermeister Michael Thater lobte die Blutspende als besonderen Akt der Solidarität, deren Bedeutung sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gezeigt hat. „Wir leben in einer Zeit der Entsolidarisierung, in der man sogar wegen einer Schutzmaske ermordet werden kann, umso wichtiger sind Menschen, die sich beispielhaft in Solidarität üben“, betonte der Bürgermeister in Anspielung auf den Fall, dass ein Tankstellenmitarbeiter von einem Kunden erschossen wurde, den er aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen. Darum sei es umso bedauerlicher, dass es immer noch zu wenige Blutspenden gibt, um den Bedarf an Blutkonserven zu decken, denn nur drei Prozent der Bevölkerung seien aktive Blutspender.