von Maria Schlageter

Mehr als 50 Werke in zwei Tagen und viel Kreativität sprechen für sich: Die Kunstaktionstage im Haus der Diakonie zeichnen sich durch eine große Produktivität aus, ohne den künstlerischen Wert aus den Augen zu verlieren. Geplant und geleitet hat die beiden Kunsttage die Wehrer Malerin Elena Romanzin, die sich im Freiluftatelier im Hinterhof der Diakonie fast schon wie zu Hause fühlt. Die Künstlerin verbindet mit den Bewohnern nicht nur das malerische Arbeiten, die Kollegen aus Öflingen sind über die Jahre auch zu ihren Freunden geworden.

Dementsprechend sollten die Künstler aus dem Haus der Diakonie auch Teil von Romanzins Projekt „teile-N“ sein, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Volkshochschule entsteht. „Es ist wie ein Puzzle. Ich habe ein Bild gemalt und es in 96 Kacheln aufgeteilt, die von unterschiedlichen Menschen gestaltet worden sind. Ein Teil ist hier entstanden“, erklärte Romanzin am Rande der Kunstaktionstage. Vorgegeben waren dabei nur die abstrahierten Linien des Originals. „Die Art und Weise wie sie das angemalt haben, ist individuell. Manche sind impressionistisch, andere mit wenig oder viel Farbschichten“, erzählt Romanzin, die als eine der wenigen schon einen Blick auf das fertige Gemeinschaftsprojekt werden konnte. „Ich bin selbst überrascht. Die Enthüllung feiern wir am 18. September“, freut sich Romanzin.

Auch bei diesem Termin werden die insgesamt sieben Teilnehmer der Kunstaktionstage mit dabei sein. Andere Werke, die in dieser Woche entstanden sind, werden teilweise in eigenen Ausstellungen zu sehen sein. Hierbei konzentriert sich das malerische Augenmerk auf die Farbgebung, wie Romanzin erläutert: „Am zweiten Tag haben wir uns mit den Farben beschäftigt. Hier habe ich einen eher didaktischen Ansatz verfolgt: Wir haben gelernt, was Primär- und Sekundärfarben sind.“ Entstanden sind farbmächtige Bilder, die mit den gleichen Materialien gemalt, aber ganz verschieden materialisiert worden sind. „Alle haben dieselbe Farbe bekommen und dann ihre persönlichen Präferenzen ausgedrückt, in ihrem Duktus, dem Pinselstrich und so weiter“, erläutert Romanzin.

Zum Abschluss der diesjährigen Kunstaktionstage durften die Teilnehmer sich dann von den Werken anderer inspirieren lassen: Auf dem Programm standen der Besuch der Preisträger-Ausstellung des Lothar-Späth-Förderpreises und Romanzins eigener Ausstellung im Kaufhaus Bär, was mit Kaffee und Kuchen belohnt wurde.