Modellfliegen ist eine faszinierende Freizeitaktivität, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Und genau um diesen Modellflug drehte sich alles im Rahmen des Kinderferienprogramms Wehr am Samstag auf dem Fluggelände der Modellfluggruppe Wehr (MFG) auf dem Dinkelberg. Denn die MFG gewährte für das Kinderferienprogramm Einblicke in das vielfältige Hobby der Minifliegerei.

15 Teilnehmer

Selbst einmal Pilot zu sein, ohne dabei selbst in einem Cockpit zu sitzen oder sich in simuliertem Fliegen auf der Leinwand zu versuchen – dieses Angebot der Modellfluggruppe nutzten 15 Jungen und Mädchen. Bei schönem Wetter konnten die Miniflugzeuge ohne Probleme vom Rollfeld abheben und durch die Lüfte gesteuert werden.

Auch das Basteln der kleinen fliegenden Styroporkreationen gelang im Freien und an den dafür vorbereiteten Tischen mühelos. Das simulierte Fliegen selbst fand in der Vereinshütte an Leinwand und mit Steuergerät statt. Ein Vergnügen, das sich keines der Kinder entgehen ließ, auch dann, wenn eines der Flugzeuge gelegentlich „zu Bruch“ ging. Konzentration, Geschicklichkeit und Feinsteuerung waren gefragt, um die Modellflugzeuge am Himmel oder am Bildschirm ihre Kreise ziehen zu lassen, Loopings und Rollen zu formen, um mit Halbgas zum Landeanflug anzusetzen.

Unvergessliche Stunden

Der Modellflugverein Wehr um Vorsitzenden Michael Müller hatte alles aufgeboten, um den Tag zu einem Erfolg für den Verein und auch die Kinder werden zu lassen. Die Organisation hatte man Jugendleiter Alex Herrgott in die Hände gelegt und für die Sicherheit aller war Flugleiter Werner Kaiser auf den Platz beordert worden.

Noch unterstützt von einem Helferstab wurden die Stunden auf dem Dinkelberg zu einem schönen und unvergesslichen Ferienerlebnis.