Seit Donnerstag läuft das Kinderferienprogramm. Es dauert bis 12. August und bietet eine Vielzahl an Angeboten sportlicher und spielerischer Art. Das Programm ist so ausgearbeitet, dass alle der angesprochenen Kinder und Jugendlichen etwas finden dürften. Das Jugendhaus, die Schulsozialarbeit und die Vereine haben sich viel Mühe gegeben, dass in den vierzehn Tagen keine Langeweile aufkommt. Am Samstag trafen sich 31 Kinder im Ortsteil Brennet auf dem Gelände der 2022 gegründeten „Bogenfreunde Öflingen“. Bogenschießen war in Wehr eher unbekannt. Die Sportart begann erst Fuß zu fassen durch den Anschluss einiger Sportfreaks an die Wehrer Sportschützengesellschaft (SSG).

Seit Mai 2022 ist man selbstständig auf eigenem Vereinsgelände und mit guten Perspektiven für die Zukunft. Vorsitzender Florian Teyke, der mit sieben Personen den Verein aus der Taufe hob, kann inzwischen 50 Mitglieder zählen. Kindern den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen beizubringen, das war mit Motivation, sich am diesjährigen Ferienprogramm zu beteiligen. Was die Teilnehmer gelernt hatten, konnten sie in einem abschließenden Luftballonschießen beweisen.