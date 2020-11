Es war ein Experiment in Zeiten der Pandemie: Zum ersten Mal gab es einen Schreibkurs bei der VHS Wehr und wegen Corona fand diese Premiere dann auch gleich digital statt. Die Ergebnisse werden aber bald ganz handfest als Buch erhältlich sein. „Wir wollten etwas Kreatives online anbieten. Dann kam die Idee eines Schreibkurses und wir haben in der Umgebung nach Autoren gesucht“, erinnert sich Fatima Zobeidi-Weber.

Die Autorin Petra Gabriel sei dann auf die VHS zugekommen, „es hat sofort gepasst und auch die Teilnehmer waren begeistert“, sagt Zobeidi-Weber. Als Mitarbeiterin der VHS war Zobeidi-Weber für die technische Betreuung zum Einstieg dabei, nahm aber auch selbst am Kurs teil. So erarbeiteten sich die sieben Teilnehmerinnen seit Juli ihre Kurzgeschichten mit frei wählbaren Themen und bekamen von Gabriel an zehn Kursabenden das richtige Handwerkszeug vermittelt.

Diese „Virtuellen Geschichten“ sollen nun als Buch erscheinen, eine Lesung im „Storchehus“ wurde auf das Frühjahr verschoben. Die Gruppe wolle auf jeden Fall weitermachen, so Zobeidi-Weber. Denn obwohl man sich größtenteils online traf, habe es, auch durch die Geschichten selbst, schnell eine starke Verbundenheit gegeben. Dabei ist die Gruppe angehender Autorinnen von 17 Jahren über eine junge Mutter bis zum Rentenalter bunt gemischt. Denkbar wäre darum sowohl ein weiterer Kurs als auch eine dauerhafte Schreibgruppe.

Weitere Ideen

Auch die Zusammenarbeit mit Petra Gabriel sei sehr fruchtbar gewesen. Hier seien weitere Kursideen bereits in Arbeit, so Zobeidi-Weber. Das Buch mit dem Arbeitstitel „Virtuelle Geschichten“ mit den Kurzgeschichten der Nachwuchsautorinnen wird von der VHS herausgegeben und soll noch in diesem Jahr erhältlich sein.