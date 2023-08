Mit zwei grandiosen Auftritten von Rozedale und Leon Beal & The Luca Giordano Band fand am Samstag in Wehr das siebte Dreyland-Bluesfestival seinen Abschluss. Ungeachtet der abendlichen Schwüle hatten sich zahlreiche Besucher auf dem Talschulplatz eingefunden.

Schon in den Konzerten an den beiden Vortagen waren unterschiedliche Facetten moderner Blues-und Rockmusik erlebbar – jetzt setzte die französische Band Rozedale noch einen drauf. Was Sängerin Amandyn Roses, Gitarrist Charlie Fabert, Bassist Nico Fageot und Schlagzeuger Guillaume Pihet auf die Bühne legten, dürften selbst Kenner der Blues-Rock-Szene so noch nicht gehört haben.

Mit ihrer großen Stimme eroberte Rozedale-Sängerin Amandyn Roses die Sympathien der Konzertbesucher beim siebten Dreyland-Bluersfestival. | Bild: Paul Eischet

Die vier exzellenten Musiker sorgten mit einem frechen Crossover-Mix aus Rock, Pop und Blues, garniert mit elektronischen Soundeffekten, für gute Stimmung. Über allem thronte die wandelbare Alt-Stimme der Sängerin, die mit unnachahmlicher Coolness performte, ohne dabei unnahbar und divenhaft zu wirken. Jeder Titel war ein Hörgenuss, und das Publikum lauschte andächtig und geizte nicht mit Applaus. Zu besonderen Hinhörern gestalteten sich die vor Fantasie strotzenden Soli des Gitarristen abseits aller melodischen Klischees. Zur großen Freude des Publikums mischte er sich für ein minutenlanges, exaltiertes Sologewitter unter die Zuhörerschar.

Die Band Rozedale begeisterte mit ihrer orignellen und frischen Spielart. | Bild: Paul Eischet

Das Konzert endete mit Lagerfeuerromantik: Die Musiker baten die Leute an die Bühne, setzten sich selbst an den Bühnenrand, und gemeinschaftlich wurde der Song „What‘s Up“ von 4 Non Blondes angestimmt. Nicht nur damit, sondern mit ihrem gesamten Konzert hinterließ Rozedale einen bleibenden Eindruck.

Der Sänger Leon Beal verzauberte mit urwüchsigem Blues und viel Herz und Seele. Er wurde begleitet von der Luca Giordano Band aus Italien. | Bild: Paul Eischet

Es folgte anschließend ein Generationenwechsel. Mit Funk, Soul und Blues läutete die Luca Giordano Band aus Italien das zweite Konzert ein. Die sechsköpfige Formation mit Bläserbesetzung fungierten als Begleitband von Leon Beal, der urwüchsigen Blues in Reinkultur präsentierte. Für den im Städtchen Jasper im US-Bundesstaat Florida geborene Beal begann sein musikalischer Weg im Kirchenchor. Das hat Spuren hinterlassen, denn bis heute liegt ihm die Gospelmusik hörbar im Blut. „Ich bin oldschool, weil ich alt bin“, bekannte er. Leon Beal sang den Blues nicht nur – er durchlebte ihn auf der Bühne, authentisch, emotional und grundehrlich.

Dabei trug ihn die Luca Giordano Band gekonnt und einfühlsam durch sein Blues-Universum. Die Wirkkraft der lebenserfahrenen Stimme des US-Amerikaners ließ das Publikum immer wieder innehalten. Leon Beal sang gegen Hass und Obdachlosigkeit, für Liebe, Hoffnung und Zuversicht. Sein energetischer Gesang transportierte den Blues dorthin, wo er hingehört: in die Herzen der Zuhörer. Und diese dankten es mit großem Jubel. Einen besseren Ausklang hätte das Dreyland-Bluesfestival nicht haben können.