Basteln braucht bei Kinder häufig ein Ziel. Im Ferienprogramm standen so selbstgemachte Robotermarionetten im Mittelpunkt. Das Jugendhaus in Öflingen war geöffnet, vier Betreuer hatten einiges an Material vorbereitet.

Für was Blechdosen auch gut sind

Eine kurze Ansprach, ein Beispiel noch gezeigt – und schon hatten die elf Kinder ihren langen Vormittag. „Ich zeichne mir das erst mal auf“, sagte ein Mädchen. Bei den Jungs war zuerst die Materialsichtung wichtig, „zwei Federn reichen nicht, da kommen noch Arme ran, die sollen auch baumeln“, so der Älteste. Die Dynamik nahm ihren Lauf, die Kreativität war im Kopf. Beim praktischen Umsetzen war dann manchmal Hilfe notwendig. Mit einem Schlagkörner möglichst mittig ein Loch in einen Blechdosenboden schlagen, natürlich auf einer extra parat liegenden Holzplatte, das ging bei einigen locker von der Hand. Bei einigen wenigen ist von den Betreuern darauf geachtet worden, den Hammer und das Werkzeug richtig zu halten. Weil die Jungs etwas vorgeprescht sind, kam noch der Hinweis: „Das geht auch mit dem Heißkleber gut“, so Katja Strassberger.

Die Kinderherzen sind angesprochen worden: Eine Robotermarionette selber bauen war am Freitagvormittag das Thema beim Ferienprogramm. | Bild: Gerd Leutenecker

Das Werken war sichtlich mit Spaß verbunden. Ob Robo oder Robotine dann der ursprünglichen Vorstellung entsprochen haben, war nebensächlich. Das Ferienprogramm ist für die Kinder passgenau, die Eltern zeigten sich auch zufrieden. Schließlich war ein Vormittag in den Schulferien damit organisiert.