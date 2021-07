Mit der Ehrennadel der Stadt Wehr wurde die scheidende Gemeinderätin Karin Gallmann in ihrer letzten Sitzung ausgezeichnet. Gleichzeitig verpflichtete Bürgermeister Michael Thater ihre Nachfolgerin Angelika Buchmann-Flaitz. Gallmann wurde 2004 erstmals in den Wehrer Gemeinderat gewählt, 2009, 2014 und 2019 zog sie mit jeweils steigender Stimmenzahl erneut in das Gremium ein. Seit 2014 führte sie die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Bürgermeister Thater bedauerte das freiwillige Ausscheiden Gallmanns und würdigte ihre engagierte und verlässliche Arbeit. Mit ihrer herzlichen Art habe sie die Wehrer Kommunalpolitik bereichert und die sozialdemokratische Politik in Wehr in den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich geprägt. Neben Blumen überreichte er ihr zum Abschied ein Bild eines Wehrer Künstlers. Stehenden Applaus erhielt Karin Gallmann auch von ihren Ratskollegen.

Durch den Wechsel wurde auch eine Neubesetzung einiger Gemeinderatssausschüsse notwendig, die der Gemeinderat einstimmig regelte: Gallmanns Sitz im Verwaltungs- und Finanzausschuss übernimmt Kurt Wenk. Im Ausschuss für Lultur, Tourismus und Städetpartnerschaften wird fortan Andrè Langbein Mitglied sein. Auch Gallmanns Stellvertreter-Posten im Bau- und Umwelt- sowie Umlegungsausschuss bleiben in SPD-Hand, so dass sich an der fraktionsübergreifenden Aufteilung der Ausschusssitze nichts ändert. In den Aufsichtsrat der Stadtwerk Wehr rückt Angelika Buchmann-Flaitz. Die Aufgabe als Fraktionssprecher der SPD übernimmt nun Kurt Wenk, der bereits den SPD-Ortsverein führt.