Fünf Wehrer Bürger wurden am Donnerstagabend im Bürgersaal von Bürgermeister Michael Thater mit der Ehrennadel der Stadt Wehr ausgezeichnet. Ein „ehrenvoller Abend“ wie Thater meinte. Die Stadt und die 120 Vereine würden durch das Ehrenamt geprägt. Die Ehrennadel erhielten:

Thomas Grether ist seit 1992 aktives Mitglied des DRK-Ortsverein Öflingen und seit 2004 auch Vorsitzender. Seit 1994 ist er Erste-Hilfe- und seit 1997 Sanitätsausbilder im Ortsverein wie im Kreisverband Bad Säckingen. Grether ist seit 2002 Ausbilder für Lebensmittelsicherheit im Ortsverein Öflingen und im Kreisverband Bad Säckingen. Verdient gemacht hat er sich bei der Spvgg Brennet-Öflingen, die ihn nach 40 Jahren Mitgliedschaft und langjähriger Tätigkeit im Vorstand zum Ehrenmitglied ernannte. Grether war fast 40 Jahre Schiedsrichter beim Südbadischen Fußballverband und ist noch Verbands-Spielbeobachter für Nachwuchsschiedsrichter.

Siegfried Griener ist seit 1962 ist beim DRK Ortsverein Öflingen, wo er langjähriger stellvertretender Vorsitzender war, Ehrenmitglied wurde und 2022 für seine Verdienste mit der höchsten Auszeichnung des DRK-Bundesverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Griener gehört seit 1992 mit kurzer Unterbrechung bis heute dem Wehrer Gemeinderat an, war von 1990 bis 2015 katholische Pfarrgemeinderat bei St. Ulrich Öflingen und seit 2000 Stiftungsratsmitglied der Seelsorgeeinheit Wehr/Öflingen/Schwörstadt. Dazu ist er Gründungsmitglied des Kegelsportvereins Öflingen und der Fasnachtsclique Oberdörfler Schlitzohren. Seit Gründung des Dorfladen Öflingen i2015 ist Grether im Aufsichtsrat und seit 2021 Aufsichtsratvorsitzender.

Hans-Peter Schlageter , von Bürgermeister Thater als Urgesteins des Wehrer Fußballs bezeichnet, war einstiger Jugend- und Aktivspieler beim FC Wehr und später Trainer und Vorsitzender. Seine Verdienste wurden mit der Goldenen FC-Ehrennadel, Ehrenmitgliedschaft und Ehrenvorsitz geehrt. Außerdem ist Schlageter seit 2013 bis heute Vorsitzender des FC-Fördervereins und wurde 2014 vom Deutschen Fußballbund (DFB) für besonderes Engagement im Ehrenamt ausgezeichnet. In der Narrenzunft Wehr ist Schlageter seit 1982 Mitglied, war jahrelang erster Zunftrat und wurde 2004 zum Ehrenoberzunftrat ernannt. Für sein Engagement erhielt er vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) den Goldenen Ehrenorden sowie den höchsten VON-Orden „E`halbs Lebe".

Günther Senn ist ein wahrer Wehrer Feuerwehrmann, der 1972 zur Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wehr (FFW) und 1976 in die aktive Einsatzabteilung kam. Seit 1996 Hauptbrandmeister, reichen seine Auszeichnungen vom Leistungsabzeichen und Feuerwehr-Ehrenzeichen, jeweils in Bronze, Silber und Gold, bis zu Leistungsabzeichen der Sonderstufe. Die Ausbildung von Senn geht vom Gruppen- und Zugführer, Atemschutzgeräteträger und Sprechfunker bis zu Katastrophenschutzübungen. Seit 2021 ist er stellvertretender Obmann der Altersabteilung, Ehrenmitglied der FFW. Senn gehörte auch dem Stab der Einsatzleitung beim Brand der Firma MUT Tschamber im Dezember des vergangenen Jahres an.

Harald Vesenmeier ist Vollblutmusiker. Der leidenschaftliche Saxophonist ist seit 1979 aktiv bei der Stadtmusik Wehr und seit 2006 auch deren Vorsitzender. Er gibt mit seinem Instrument auch bei den Wehrer Bands „Chio Maicos" und „The Rangers" den Ton an. Die fast ein Dutzend Ehrungen von Vesenmeier durch die Stadtmusik sind bislang wohl einzigartig. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurde er 2015 zum Ehrenmitglied ernannt. Besonders bemerkenswert seine Auszeichnungen durch den Bund Deutscher Blasmusikverbände mit der silbernen Ehrennadel für 25-jähriges und der goldenen Ehrennadel für 40 Jahre aktives Musizieren bei der Stadtmusik Wehr.