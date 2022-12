von Michael Gottstein

Ringo P. wirkt sportlich, gefasst, mit sich und der Welt im Reinen. Seine 66 Lebensjahre sieht man ihm nicht an, noch weniger käme man auf den Gedanken, einen ehemaligen Drogenabhängigen vor sich zu haben. Inzwischen ist er ein Medienprofi. Er gibt immer wieder Fernseh- und Radiointerviews zu dem Thema und tritt in Schulklassen auf, um die Jugendlichen zu sensibilisieren.

Ringo P. weiß, was Drogensucht bedeutet

Heute ist er in der 8. Klasse der Realschule Wehr. Die von Benita Hasselblatt unterrichtete Ethikgruppe hatte sich im vergangenen Schuljahr mit dem Thema Drogen befasst. Was es konkret bedeutet, in der Drogensucht gefangen zu sein, berichtet nun Ringo P. Mühelos verschafft er sich im Klassenzimmer Gehör, und die Schüler folgen gebannt seiner Erzählung, mit der er vor Drogen warnt und den Königsweg zu einem glücklichen Leben aufzeigt.

Ringo P. (links) erzählt den Achtklässlern der Realschule Wehr, wie er drogensüchtig wurde, aber seine Sucht überwinden konnte. | Bild: Michael Gottstein

Jeder Mensch werde mit der Sehnsucht nach Liebe, Beziehung und Geborgenheit geboren, erklärt Ringo den Schülern. Doch genau diese Zuwendung blieb ihm selbst in seiner Kindheit versagt. Mit zwölf Jahren rauchte er die erste Zigarette, bald nahm er Haschisch, dann die ganz harten Drogen, schließlich landete er in der Frankfurter Szene. Bald war er nur noch von dem Gedanken beseelt, sich das Geld für die nächste Dosis zu beschaffen – 1,2 Millionen Mark gab er insgesamt für Drogen aus.

„Der Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf“ Gerald Edinger schreibt ein Buch über Ringo P. Der Journalist und ehemalige SÜDKURIER-Redakteur Gerald Edinger hat die Lebensgeschichte von Ringo P. aufgeschrieben. Der Ex-Junkie erzählte ihm seine Erlebnisse nachdem sich die beiden an einer Bad Säckinger Schule kennengelernt hatten. Der Buchtitel lautet „Der Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf. Ringo P. – der lange Weg aus dem Drogensumpf.“ Die Biografie erschien im Verlag Tredition und ist im Buchhandel erhältlich.

„Die Sucht zerstört alle Beziehungen“, warnt er. Erst bestahl er seine Familie und Freunde, dann beging er Handtaschendiebstähle am Frankfurter Hauptbahnhof, und schließlich klaute er die Pistole eines Freundes. „Ich habe sie meinen Opfern an die Schläfe gesetzt, und vielleicht hätte ich abgedrückt, wenn sie mir keine Drogen gegeben hätten“. Dazu kam es zum Glück nie, und in einem hellen Moment war er so entsetzt über sich selbst, dass er die Waffe in den Main warf.

Nach mehreren erfolglosen Entzügen wurde er verhaftet und in das Gefängnis geworfen. Dort vollzog sich am 17. Januar 1993 die erstaunliche Wandlung. Der von Krankheit gezeichnete 37-Jährige betete und hatte ein Erweckungserlebnis, wie er sagt: „Gott hat mir geantwortet.“ Er habe einen nie zuvor erlebten Frieden gespürt und wusste plötzlich, dass sein Leben einen Sinn hatte.

Störungen sind nach dem Drogenmissbrauch zurückgeblieben

Die Entzugserscheinungen waren am nächsten Morgen verschwunden. „Aber 97 Prozent der Süchtigen werden rückfällig.“ Er gehöre derweil zu den glücklichen drei Prozent, die den Absprung dauerhaft geschafft haben.

Er heiratete, bekam zwei Töchter, nahm im „Haus Meilenstein“ bei sich Süchtige auf und betreibt seither Präventionsarbeit in Schulen und Medien. Mit Sport und Bewegung hält er sich gesund, aber Affekt- und Belastungsstörungen sind geblieben.

Sehr ruhig, konzentriert und ohne Zwischenrufe folgen die Schüler seiner Lebensgeschichte und beantworteten diszipliniert seine Fragen. „So aufmerksam sind sie selten“, lobte Benita Hasselblatt. „Die Geschichte wirkt in ihnen nach, auch wenn sich Jugendliche das nach außen hin nicht anmerken lassen.“

„Lasst euch eure Einmaligkeit nicht von Drogen zerstören“

Zum Abschluss seiner Ausführungen gab Ringo P. der Schulklasse zwei ganz wichtige Ratschläge mit auf den Weg: „Jeder von euch ist einmalig, lasst euch diese Einmaligkeit nicht von Drogen zerstören, denn ihr habt die Wahl“. Und bei Problemen solle man sich vertrauensvoll an Bezugspersonen wenden und miteinander reden.