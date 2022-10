„Sie können stolz sein. Für mich war ihre Leistung 2021 richtig klasse, das sucht seinesgleichen“, so Bürgermeister Michael Thater. Es gäbe immer offene Türen bei der Stadt, wenn der Verein Hilfe brauche, so Thater weiter. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung den Ortsverein bei der Schaffung ihres neuen Stützpunktes unterstützt.

Lob gab es auch vom Vorsitzenden des Kreisverbandes, Peter Hofmeister: „Gratulation zur Leistung der letzten Jahre.“ Der Ortsverein habe auch den Kreisverband regelmäßig unterstützt, „eine tolle Leistung!“

Betreuung des Covid-Testzentrums

Vor allem die Betreuung des Covid-Testzentrums an der Mediathek zusammen mit dem Ortsverein Öflingen sowie die Impftermine seien 2021 eine große Aufgabe gewesen, so der Vereinsvorsitzende Frank Mattes. Viele Arbeitsstunden seien auch für die in viel Eigenleistung ausgebauten neuen Stützpunkt gebraucht worden. Finanzieren konnte der Ortsverein den Umbau und seine weiteren Aktivitäten sowohl durch Spenden als auch durch Krankentransportfahrten.

Einrichtung der First-Responder-Gruppe

Als ein sehr erfolgreiches Projekt stellten sich die First Responder heraus, berichtet Bereitschaftsleiter Aaron Huber. Seit Oktober 2021 werden die zwölf Ersthelfer alarmiert, wenn ein Notarzteinsatz in Wehr ohne den hauptamtlichen Wehrer Rettungswagen stattfindet.

In neuen Funktionen und Ämter kamen Funkgerätewart Daniel Köhler, die Blutspendebeauftragte Lisa Arp, die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Sophia Kohm, Fahrzeug- und Sicherheitsbeauftragte Magnus Jungel und der Bekleidungs- und Sicherheitsbeauftragte Manuel Frost (von links). Nicht im Bild die neue Bereitschaftsärztin Karin Weigel. | Bild: Julia Becker

Ziel sei es, bei ernsten Fällen die etwas längere Anfahrtszeit auszugleichen. Aktuell schaffen es die Helfer, fünf bis sechs Minuten vor dem Notarzt da zu sein und bereits mit ersten Hilfsmaßnahmen zu beginnen, so Huber. Immerhin 70 Prozent der Alarmierungen habe man abdecken können.

Wehr Im Notfall schnell am Einsatzort: First Responder sind jetzt auch in Wehr aktiv Das könnte Sie auch interessieren

Kleiderkammer mit mehr Nachfrage

Gefordert waren auch die Helferinnen der Kleiderkammer, berichtet Karin Winkler. Nach wie vor sei das Angebot sehr beliebt. Durch die Flüchtlinge aus der Ukraine habe es in diesem Jahr deutlich mehr Nachfrage gegeben. 2021 habe die Kleiderkammer pandemiebedingt erst im Juli öffnen können.

Trotzdem sei man auf 853 Arbeitsstunden gekommen – an 552 Kunden wurden 4800 Kleidungsstücke und Schuhe verkauft. Ebenfalls nach pandemiebedingter Pause konnte auch die Seniorensportgruppe wieder starten, freute sich Johannes Rötteler zu berichten. Für sein zehnjähriges Engagement wurde Rötteler ausgezeichnet, ebenso seine Kollegin Franzmann für 30 Jahre Einsatz.