von Michael Gottstein

Die Erzählung beginnt wie die literarische Fassung einer Polizeimeldung über Enkeltricks, doch am Ende kommt es ganz anders. In mehrfacher Hinsicht wusste Franz Hohler seine Zuhörer in der gut besuchten Stadthalle zu überraschen. Es war die dritte und letzte Lesung der Wehrer Literaturtage.

Der 1943 geborene Schweizer Schriftsteller, Liedermacher und Kabarettist ist ein so produktiver Geist, dass die Buchhandlung Volk, die mit der Mediathek die Literaturtage veranstaltete, mehrere Tische brauchte, um eine Auswahl aus Hohlers Werk auszubreiten. Während andere Schriftsteller erst etwas über ihr Leben und Werk erzählen, schritt Franz Hohler gleich zur Sache und stellte die Titelgeschichte aus dem neuen Sammelband „Der Enkeltrick“ vor: Eine betagte Dame bekommt Besuch von einer fremden Frau, die ihr die übliche Geschichte von ihrer Enkelin erzählt, die in Rom in Schwierigkeiten geraten sei und ganz, ganz dringend eine größere Summe Geldes benötige. Sie geht zur Bank und hebt die geforderte Summe ab, aber die Betrügerin wird rechtzeitig verhaftet. Doch die Dame beschließt, nicht in ihre Wohnung zurückzukehren, sondern eine Reise nach Rom zu buchen.

Franz Hohler war am Mittwoch zu Gast in der Stadthalle. | Bild: Michael Gottstein

Einfühlsam charakterisiert Hohler eine Frau, die kurzzeitig desorientiert ist und in diesen Momenten stets die Augen schließt und dann den versammelten Familienrat vor sich sieht, der ihr gut gemeinte Ratschläge zuruft; nur die etwas unangepasste Enkelin, zu der sie immer eine besondere Zuneigung empfand, steht abseits. Und prompt tut sie das Gegenteil dessen, was ihr geraten wird – offenbar verbirgt sich hinter der bürgerlichen Fassade eine gewisse Lust auf Abenteuer. Und so erlebt sie in Rom schöne Tage „wie im Rausch“ und holt die Hochzeitsreise nach, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann nie unternommen hat.

Die Gespenstergeschichte

Hohlers Gespenstergeschichte „Der Tisch“ wirkt am Anfang so harmlos wie jener gutbürgerliche Schweizer Familiengasthof, wo ein „Reserviert“-Schild den Tisch vor dem Fenster mit der schönsten Aussicht vor Gästen „schützt“. Der Ich-Erzähler erlebt bei mehreren Besuchen im Abstand vieler Jahrzehnte, wie die Wirtinnen von Generation zu Generation wechseln, das seltsame Schild aber unverrückt seinen Platz behauptet. Der Besuch einer Delegation, die das Schild ignoriert, zeigt jedoch, dass mit derartigen Warnung nicht zu spaßen ist.

Das Herbstgedicht

Schließlich zeigte Hohler die Eigenarten des Schwyzerdütsch auf eine weit amüsantere Weise auf, als es weitschweifige philologische Erklärungen vermocht hätten. Er erzählte, dass sein „Herbschtgedicht“ in einer japanischen Anthologie veröffentlicht wurde. Das schwyzerdütsche Original wirkt lakonisch, treffsicher, prägnant und nutzt auch umgangssprachliche Begriffe, daher staunte Hohler nicht schlecht, als er die Rückübersetzung ins Schriftdeutsche sah: Aus seinem Gedicht war ein manieriertes, metaphernbeladenes und möchtegern-bedeutungsschwangeres Machwerk mit diffusen Sprachbildern geworden.