Dank Rückbesinnung auf das lokale Angebot schreibt der Dorfladen in der Pandemie schwarze Zahlen. Besonders Spielwaren, die lokale Produkte und der Lieferdienst wurden gut angenommen. Dafür gab es auch vom CDU-Bundestagsabgeordneten und Dorfladen-Mitgenossen Felix Schreiner viel Lob bei seinem Besuch am vergangenen Mittwoch.

„Ich war von Anfang an dabei, auch wenn ich nicht oft hier einkaufe“, freute sich Felix Schreiner und lobt: „ Hier steckt viel Herzblut drin und es wird ein wichtiger Beitrag zur Nahversorgung geleistet.“ Gerade während der Pandemie wurde dies von den Öflingern und auch von Einkäufern aus den Nachbargemeinden sehr geschätzt, erklärt Katharina Hinnenberger: „Wir haben eine sehr gute Zeit während Corona erlebt. Viele Kunden haben auf den Laden vor Ort zurückgegriffen. Wirtschaftlich stehen wir besser da denn je.“ Katharina Hinneberger, Daniela Klausmann und Birgit Kiefer führen als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder seit 2019 den Dorfladen.

Ein Rekordergebnis

Der Umsatz im Jahr 2020 habe bei 640.000 Euro gelegen, ein Rekordergebnis mit einem kleinen Überschuss. Seit den schwierigen ersten Jahren, in denen sogar eine Schließung diktierst wurde, konnte das Ergebnis damit kontinuierlich gesteuert werden. Gleichzeitig wurden die Ausgaben reduziert und das Angebot immer stärker auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Insgesamt bestehe das Team jetzt aus rund 50 ehrenamtlichen Helfern und elf Angestellten in Teilzeit. „Aktuell haben wir einen Anteil an Personalkosten von 25 Prozent“, so Hinnenberger. Das regionale Angebot bereite zwar mehr Arbeit, werde aber sehr geschätzt, so Daniela Klausmann. So finden sich über die Ladenfläche verteilt mehrere historische Kommoden, in denen das regionale Angebot besonders herausgestellt wird.

Im Eingangsbereich finden sich hausgemachte Waren aus dem Ort, die mit jährlich 10.000 Euro einen soliden Beitrag zum Umsatz leisten. Die Postfiliale bleibe hingegen ein reines Serviceangebot, erklärt Birgit Kiefer: „Wir bekommen eine kleine Pauschale und werden sonst nach den einzelnen Tätigkeiten bezahlt. Es rechnet sich nicht, aber es bringt ein paar Kunden ins Geschäft.“ Dank der positiven Entwicklung öffnen sich nun für den Dorfladen auch einige Türen leichter: So wurden durch den Vermieter die bislang zugige Ladenfront erneuert, inklusive Terrassentür für das Café. Und auch die Stadt Wehr gibt den Investitionszuschuss von 5000 Euro nun sehr gerne, erklärt Bürgermeisterstellvertreter und Gemeinderat Paul Erhart. Dieses Geld wolle man unter anderem für das Café einsetzten, so Hinnenberger. Einen Termin für dessen Öffnung gebe es aber noch nicht, der Aufwand sei für die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu hoch.