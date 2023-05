Die Dorfhäxe Brennet vollziehen einen gut geplanten Generationswechsel. Julia Gottstein rückt als neue Zunftmeisterin paritätisch zusammen mit Bernd Vogler für die nächsten zwei Jahre an die Spitze. Vogler selber ist bereits seit 29 Jahren im Vorstand aktiv und wird sich in zwei Jahren zurückziehen. Die Dorfhäxe selber sind zur begehrten Fasnetszunft gewachsen: Acht neue Mitglieder sind binnen Jahresfrist zur hästragenden Clique gestoßen. Nach 30 Jahren sind die Dorfhäxe weiterhin die einzige Zunft in Brennet und binden auch“etwas andere Interessen“, so Vogler.

Gemeint ist die Halloween-Party Ende Oktober als regionale Mega-Veranstaltung. Mit dem Neustart der Halloween-Party nach der Corona-Zeit im vergangen Jahr ist bereits ein neues Konzept ausgetestet worden. Die Federführung lag dabei bei Julia Gottstein mit Team. Ohne Liveband, aber mit einem DJ für die Musikauswahl wurde die Party zum „absoluten Bringer, das Konzept ist aufgegangen“, sagte Vogler. Auch die Hauptversammlung im Gasthaus „Zur Säge“ war ganz dem neuen Geist nach umgestaltet worden.

Knapp vor dem 30-jährigen Bestehen der Dorfhäxe Brennet ist die Zukunft der Zunft gesichert. Närrisch wird das 33. Jahr als Festtermin ins Auge gefasst. Die Einladungen für die kommende Saison sprechen für sich. „Unser Narrenfahrplan kommt deshalb erst zum Sommerfest im September“, kündigte Gottstein an. Zu den 18 fixen Fasnachtsterminen sind weitere gewünscht worden und auch finanziell möglich. Laut Bericht von Kassiererin Yvonne Baumgartner sieht die Kassenlage gut aus. Die Halloween-Party habe ein Rekordergebnis erwirtschaftet.

Von den Dorfhäxe Brennet wurden am Mittwochabend in der Säge geehrt: Yasin Arac, Angela Bechtel, Rosalia Cuppuleri, Andreas Neumann, Jaqueline Riefe, David Schick und Simon Urich. Sie werden beim Sommerfest gesondert hervorgehoben.