Wehr um 1830: Eine durchaus wohlhabende Gemeinde von 2000 Einwohnern, noch ländlich strukturiert. Fotos von 1873 zeigen schon Schornsteine von Papier- und Textilfabriken, und um 1908 war aus Wehr ein Industriestandort mit 4000 Einwohnern geworden. Erstaunlicher als das Bevölkerungswachstum ist die Tatsache, dass während der Industrialisierung rund 20.000 Menschen nach Wehr und Öflingen einwanderten.

Nur wenige von ihnen sind im Wehratal sesshaft geworden, die meisten wanderten auf der Suche nach besseren Bedingungen weiter. Wie sich die Migration vollzog, erläuterte der ehemalige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta in seinem Vortrag „Schweizer, Bayern, Preußen – Arbeitsmigration in Wehr und Öflingen von 1869 bis 1900“, den er jetzt in der Mediathek hielt. Als Quellen hatte er Kirchen- und die in den Fabriken geführten Fremdenbücher herangezogen, außerdem standen ihm amtliche Dokumente und unzählige Familienfotos und -geschichten zur Verfügung. Einer der ersten Fabrikanten war der Schweizer Friedrich Herosé, der eine Baumwolldruckerei gründete und dafür Facharbeiter aus der ganzen Nordschweiz mitbrachte.

Die Schweizer Fabrikanten waren maßgeblich an der Gründung der Lesegesellschaft im Jahre 1863/64 beteiligt, in der die Zugezogenen mit dem alteingesessenen Wehrer Bürgertum in Kontakt kamen. Dass auch Preußen in den Südschwarzwald kamen, lag daran, dass im damals zu Preußen gehörenden Barmen hochqualifizierte Fachleute ansässig waren und angeworben wurden.

Die Mechanische Buntweberei Baumgartner & Cie zog die meisten Arbeiter an, vorwiegend aus Oberfranken. Weil auch Wohnungen Mangelware waren, bauten die Firmen Werkswohnungen. Ein Beispiel war das Sternenhaus, ein Schmelztiegel von Familien aus Wehr, vom Hotzenwald und aus Oberfranken. Die günstige Miete von etwa sieben Prozent des Jahreseinkommens war ein Lockmittel, das die Arbeiter an das Unternehmen band. Berühmt sind auch die ab 1886 erbauten und zum Teil noch erhaltenen Bayern-Häuser in Öflingen. Eine weitere Welle der Migration setzte beim Bau der Eisenbahn und des Hasler Tunnels ein. Zeitweise lebten etwa 2000 Arbeiter in Wehr. Sie kamen vorwiegend aus Italien.