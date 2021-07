von sk

Es war ein sehr stilles Jahr für die Stadtmusik. Umso größer ist nun die Freude unter den Musikern, dass sie nicht nur wieder zusammen Proben, sondern auch wieder gemeinsam auftreten dürfen. So hat der Verein kurzerhand ein Promenadenkonzert organisiert, das am kommenden Samstag, dem 31. Juli auf dem Talschulplatz stattfinden soll. Bei dieser Gelegenheit werden nicht nur alle drei Orchester des Vereins zum ersten Mal in diesem Jahr zu hören und zu sehen sein, sondern es wird auch der offizielle Abschied von Birgit Trinkl gefeiert: Ein letztes Mal wird sie den Taktstock vor der Stadtmusik in der Hand halten, bevor es sie beruflich wieder in ihre Bayrische Heimat zieht.

Auf dem Programm steht ein Potpourri der Unterhaltungsmusik: Polkas und Märsche, Filmmusik oder Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte – die Musiker und ihr Publikum können sich auf Musik freuen, die Spaß macht und dabei auch denen helfen, die derzeit wenig zu lachen haben: Die eingenommenen Spenden des Konzerts gehen an einen befreundeten Musikverein der Stadtmusik, der von dem jüngsten Hochwasser betroffen ist.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Es gelten die üblichen Corona-Auflagen zum Abstand halten und dem Tragen von Mund- und Nasenschutz außerhalb des eigenen Platzes. Das Konzert findet nur bei guter Witterung statt, Ersatztermin gibt es keinen.