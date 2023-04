Die Digitalisierung der Wehrer Schulen schreitet spürbar voran und löst bei den Lehrerinnen und Lehrern, die die neue Technik nutzen, große Begeisterung aus. „Wir sind in der Zukunft angekommen“, fasst Petra Thiesen, Rektorin der Wehrer Realschule zusammen. „Ich weiß gar nicht mehr, wie wir vorher ohne diese Möglichkeiten gearbeitet haben.“

Neue Möglichkeiten werden genutzt

Tatsächlich ist die Realschule unter den vier Wehrer Schulen bei der Digitalisierung am weitesten vorangeschritten. Seit Anfang des Schuljahres arbeitet die Schule mit einem pädagogischen Netzwerk. Spürbar – und für die Schüler tagtäglich erlebbar – ist der Fortschritt an den 28 interaktiven Schultafeln, über die Präsentationen oder Videos eingespielt werden können, das Internet genutzt oder ohne Kreide gezeichnet werden kann. Außerdem wurden 65 Tablets, 30 Notebooks und 60 Computer angeschafft, die ebenfalls rege genutzt werden.

Auch für Lehrer attraktiv

Die gute Ausstattung der Realschule macht sich auch schon an ganz anderer Stelle bezahlt, wie Thiesen im Gemeinderat sagte. In der Schullandschaft ist die technische Ausstattung ein Standortfaktor – nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer. „Stand jetzt bekommen wir im Sommer zwei neue Kollegen, die sich aufgrund der guten Ausstattung auf unsere Schule beworben haben“, so Thiesen, die sich natürlich über das moderne Image der Schule freut.

Digitalpakt Die Corona-Pandemie machte landauf landab die mangelhafte technische Ausstattung der Schulen sichtbar. Mit dem „Digitalpakt Schule“ versucht das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung seit 2019 – also schon vor der Pandemie – Anreize zu schaffen, die Schulen besser auszustatten. Bürgermeister Michael Thater hält den Titel „Digitalpakt“ allerdings für irreführend, da das Land zwischenzeitlich aus der Finanzierung ausgestiegen ist. Ging die Stadt zu Beginn von einer Förderung von 80 Prozent der Gesamtkosten aus, sind es nach derzeitigem Stand nur 30 Prozent. Wie Frank Kesenheimer in diesem Zusammenhang sagte, haben sich Kosten durch Preissteigerungen seit 2021 um 30 Prozent erhöht. „Trotzdem haben wir alles richtig gemacht“, so Thater. „Wir leisten uns das und können uns das auch leisten.“

Bevor die neue technische Ausstattung genutzt werden konnte, waren jede Menge Vorarbeiten notwendig: Von der Verkabelung über die Einrichtung von einem Netzwerk und mehreren WLAN-Accesspoints, bis zur Schulung der Administratoren und Lehrer. Für die Stadt hat EDV-Experte Frank Kesenheimer die Fäden bei allen vier Schulen in der Hand.

Seit Schuljahresbeginn nutzen Lehrer Dennis Trier mit Schulleiterin Petra Thiesen an der Realschule die interaktiven Schultafeln. | Bild: Julia Becker

Ebenfalls schon digital angeschlossen ist die Grundschule Öflingen. Hier wird als erste Wehrer Grundschule bereits mit dem euen pädagogischen Netzwerk gearbeitet. Im gesamten Gebäude steht ein betriebsfähiges WLAN zur Verfügung. Für die Klassenzimmer wurden zehn neue Monitore als Ersatz für die veralteten Beamer installiert. Für die schulweite Nutzung wurden 30 Tablets, vier Computer und 30 Notebooks angeschafft. Julia Vogt, kommissarische Schulleiterin in Öflingen freut sich über die neuen technischen Möglichkeiten, „die Spaß machen und Kinder gerne lernen lassen.“

Im Herbst sollen auch Tal- und Zelgschule ans Netz

Ganz so weit sind sind Talschule und Zelgschule noch nicht. An der Talschule sind ab den Pfingstferien Umbaumaßnahmen geplant. Der Einbau der Netzwerkinfrastruktur soll in den Oster-/Pfingst- und Sommerferien 2023 stattfinden. Sämtliche Hardware für die Inbetriebnahme liegt bereits vor. Die finale Server-Installation ist für die Sommerferien 2023 geplant.

Auch auf der Zelg werden die ersten, aufwändigsten Arbeiten in den Pfingstferien starten. Danach wird bei laufenden Schulbetrieb weitergearbeitet werden, damit das System im Herbst 2023 in Betrieb genommen werden kann.