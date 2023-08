Seit Jahren schon ist Geocaching ein Renner im Ferienprogramm. Die Schnitzeljagd im neuen Gewand wird weiterhin gerne mit einem GPS-Gerät gemacht. Einige Koordinaten exakt eingeben und schon steht das Ziel fest. Fünf Schätze hat Björn Bader dafür vorbereitet. Treffpunkt war vor der Mediathek. Die Kinder wissen allesamt, dass gewandert werden muss.

In drei Stunden ging es hoch in den Wald, am Meierhof und bei Dunkelheit an der Burgruine Werrach vorbei, um den finalen Schatz zu finden. Bader hat das schon als Kind fasziniert, Geocaching ist ein Ansporn. Eingeweihte wissen um die Attraktivität vom Angebot und sind wiedergekommen. Der Schatz muss aber erst gefunden werden. Etwas Orientierung im Gelände zu erlernen, wird gleich mit vermittelt. Der digitale Kompass und etwas Ortskenntnis helfen, schließlich soll alles auf den Wegen gelaufen werden.

Jedes Kind hat eine praktische Taschenlampe gefunden, nur das mit den Koordinaten als Hinweis für die Wegstrecke war nicht jedem Kind auf Anhieb klar. Nach etwas Übung hat es dann geklappt. Die Handhabe für das unbekannte GPS-Gerät war durch die Neugierde schnell erlernt, „das geht auch mit meinem Handy“, stellte ein Junge fest.