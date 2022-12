Nico Bibbo: Als zweite Gemeinde im Landkreis hat Wehr mit Nico Bibbo seit Anfang 2022 einen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten. Nachdem die Stelle des Gerätewarts zweimal neu ausgeschrieben wurde entschieden Stadt, Gemeinderat und Feuerwehrausschuss geschlossen für die Schaffung der neuen Position. Bibbo selbst ist 1992 mit 13 Jahren der Jugendfeuerwehr beigetreten, ist seit 2006 Mitglied der Führungsgruppe und seit 2016 Stadtkommandant.

Nico Bibbo ist nun hauptamtlicher Feuerwehrmann. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

Marion Lüber-Schmidt: Mit Marion Lüber-Schmidt übernahm im Januar ein Wehrer Eigengewächs die Leitung der Mediathek. Zuvor war Lüber-Schmidt Stellvertreterin ihrer Vorgängerin Sabine Ließfeld, die nach nur zweieinhalb Jahren in ihre niederrheinische Heimat zurückkehrte. Vor Ihrer Zeit in der Mediathek hatte Lüber-Schmidt fast 20 Jahre lang ehrenamtlich die katholische Bücherei St. Ulrich in Öflingen geleitet und sich dort für die Leseförderung engagiert.

Seit Beginn des Jahres leitet Marion Lüber-Schmidt die Wehrer Mediathek. | Bild: Michael Gottstein

Heike Bohnsack-Roth und Cornelia Finkbeiner: Einen Wechsel gab es in diesem Sommer im Referat Familien, Jugend und Schulen. Heike Bohnsack-Roth verließ nach neun Jahren das Rathaus um aus familiären Gründen. Ihre Nachfolgerin Cornelia Finkbeiner ist vielen Eltern bereits von ihrem Engagement im Familienzentrum, als ehrenamtliche Familienbesucherin sowie vom Trägerverein „Familienzentrum“ bekannt.

Mirco Kima: Bis in den Recall der Castingschow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) schaffte es der 24-jährige Wehrer Mirco Kima im Februar. Trotz des Ausscheidens sah der junge Familienvater seinen Auftritt als Erfolg: „Es war cool, mal neutrale und konstruktive Kritik zu bekommen“, so Kima.

Mirco Kima auf der DSDS-Bühne.

Mathias Scheer: Im Mai übernahm Mathias Scheer den Vorsitz der Freien Wähler Wehr und Öflingen von Eugen Mulflur, der seit 2009 an der Spitze der Wählervereinigung stand. Der Unternehmer und promovierte Pharmazeut Scheer wurde 2019 auch für die Freien Wähler in den Gemeinderat gewählt.

Mathias Scheer ist nun Vorsitzender der Freien Wähler. | Bild: Julia Becker

Uwe Planko: Ein Novum gab es in diesem Jahr beim CDU-Ortsverein Wehr, denn zum ersten Mal kommt der Vorsitzende von außerhalb. Der Bad Säckinger Uwe Planko übernahm im Mai den Vorsitz von Johannes Mulflur. Zuvor war Planko stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender der Bad Säckinger CDU.

Uwe Planko.

Hans-Peter Zimmermann: Und auch die FDP wechselt ihren Vorsitzenden aus: Stadtrat Hans-Peter Zimmermann führt nun den Ortsverband Bad Söäckingen und Wehr, zu dem auch Hotzenwald, Laufenburg und Murg gehören. Zimmermann löst Wolfgang Eckert ab.

Hans-Peter Zimmermann | Bild: SK

Ulrich Delhey: Mit der Ehrenmedaille der Stadt wurde im Juni der Wehrer Unternehmer Ulrich Delhey ausgezeichnet. Die Auszeichnung bekam Delhey für sechs Jahrzehnte Engagement in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Soziales: Als Mitgründer der Rota Verpackungstechnik, als Vorstandsvorsitzenden der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung und als Stiftungsrat der Lothar-Späth-Förderpreis-Stiftung.

Ulrich Delhey. | Bild: Michael Gottstein

Rudolf Meßmer und Ralph Merkle: Für ihr besonderes Engagement im sportlichen Vereinsleben erhielten im Mai die beiden Vorsitzenden der Skiclubs Wehr und Öflingen Rudolf Meßmer und Ralph Merkle die Ehrennadel des Landes. Die Auszeichnung wird für mindestens 15 Jahre überragendes ehrenamtliches Engagement in gemeinnützigen Vereinen und Organisationen vergeben.

Rudolf Meßmer (links) und Ralph Merkle erhielten die Ehrennadel des Landes. | Bild: Michael Gottstein

Hanna Gräb: Im Alter von 95 Jahren verstarb im März die evangelische Pfarrersfrau Johanna „Hanna“ Gräb. Zusammen mit ihrem 2019 verstorbenen Ehemann Paul Gräb war das paar über die Region hinaus bekannt für ihr soziales und künstlerischen Engagement. Gemeinsam gründeten Hana und Paul Gräb 1967 den Diakonieverein, 1985 das Haus der Diakonie sowie 1988 den Verein Kunst und Diakonie. Eng verbunden als elterliche Freunde und künstlerische Förderer war das Paar mit der weltbekannten Geigerin Anne-Sophie Mutter.