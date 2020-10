von Gerd Leutenecker

Der Skiclub Öflingen ist für die Hauptversammlung in die Schulsporthalle ausgewichen. Ein Treffen von 34 Mitgliedern in der Gaststätte „Zur Säge“ ist derzeit nicht möglich, gab der wiedergewählte Vorsitzende Ralph Merkle eingangs bekannt. Busausfahrten in die Skigebiete müssen wegen der Corona-Pandemie auch in dieser Saison ausfallen. Nach bald 20 Jahren ist ein Wechsel beim Sportwart und der sportlichen Nachwuchsarbeit vollzogen worden. Die vereinseigene Skihütte in Todtmoos-Weg wird zukünftig über eine örtliche Repräsentantin geleitet. Eine engere Zusammenarbeit mit dem Skiclub Wehr wird derzeit ausgelotet.

„Wir stimmen uns zukünftig enger mit den Wehrern ab – gemeinsame Ausfahrten und die Termine“ werden enger koordiniert, so Merkle. Die Neuerungen sind angesichts der aktuellen Situation noch Zukunftsvisionen. Bei Busausfahrten sei keine tragbare Lösung in Sicht, „60 wollen mitfahren, nur 35 können rein und einen zweiten Bus chartern, wird da zu teuer“, zeigte sich Merkle etwas zerknirscht.

Gleiches Bild bei der Hüttengaudi: Sie war schon zum Ende der vergangenen Saison nicht möglich. Der Schneemangel im Winter im Südschwarzwald war ein weiteres Manko. Die Skikurse, die Vereinsmeisterschaften und die Teilnahme am Stadtpokal waren hinfällig. Nach Schruns und Hoch-Ybrig in die angestammten Skigebiete konnte man noch fahen, aber auch dort „waren eher widrige Bedingungen, Nebel und starker Schneefall“, erinnerte Merkle. Die Öflinger Skifahrer hatten die Hüttengaudi genossen.

Der neue Koordinator für Jugend und Sport beim Skiclub Öflingen, Norbert Thomann, wird die Erfolgsarbeit von Ralf Glatthar und Marcel Bühler fortsetzen. Eine zentrale Aufgabe für die Förderung des Skinachwuchses aus Öflingen. | Bild: Gerd Leutenecker

Der Bericht des scheidenden Sportwarts war geprägt von Erfolgen in der Fördergruppe. Glatthar hat die Technik- und Renntrainingeinheiten perfektioniert. Auf die Gletscher wird schon früh gefahren. Waren es 2003 noch fünf Wochenenden, sind es heute regelmäßig zwischen 15 und 20. Beim Steinwasencup am Notschrei kamen die Öflinger in der Mannschaftswertung auf einen aussichtsreichen Platz. Quinn Bertram und Nick Glatthar gehören beim Nachwuchs zu den Top 10 im Land. Mit Evan Bertram sind nun drei Öflinger im Regio-Kader.

Die Finanzen

Die Vereinskasse trägt die sportlichen Erfolge mit. Peter Welsch musste einen „nicht ganz so rosigen Bericht abgeben“. Beim Austausch aller Matratzen in der eigenen Skihütte kam in der Summe ein Verlust zustande. „Keine Mieteinnahmen, aber das Invest ist für die Zukunft“, so die Bewertung von Welsch.

Die Wahlen

Steffen Dettling und Norbert Thomann sind die beiden neuen Verantwortlichen im Sport- und Ausbildungsbereich beim Skiclub. Thomas Rotzler wird zukünftig mit Matthias Huber die Kasse prüfen. Angesichts der gestiegenen Verbandsbeiträge ist die Mitgliederbeitragserhöhung um 3 Euro durchgewunken worden, wie schon bei der Erhöhung 2014.

Die Ehrungen

Der Skiclub Öflingen nahm auch einige Ehrungen treuer Mitglieder vor. Die aktive Riege mit 60-jähriger Mitgliedschaft bilden Jürgen Eyb, Theo Glatthar, Rolf Schwaz, Felix Staudenmaier, Manfred Turbeis, Leo Urich und Heinz Zimmermann. Ralf und Rüdiger Pogalzky sind seit 50 beim Skiclub. Seit 40 Jahren dabei sind Matteo Facciorusso, Patrick Hinnenberger, Thorsten Morath und Carola Zwierza. 25 Jahre dabei sind Irmgard und Winfried Baumgartner, Bianca Facciorusso, Stephanie Gerspach, Nadja, Renate und Rolf Griner, Sarah Indlekofer, Anne Kübler, Sibylle Meier und Emil Schmidt.