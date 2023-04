Mit Photovoltaik-Modulen wurde in den vergangenen Wochen die Südseite des Dachs der Wehrer Kläranlage in Brennet ausgestattet. Rund 100.000 Kilowattstunden klimaneutraler Strom sollen hier künftig pro Jahr produziert werden, die zum größten Teil in der Kläranlage selbst verbraucht werden.

70 Prozent des eigenen Strombdarfs werden abgedeckt

Zusammen mit den beiden klärgasbetriebenen Blockheizkraftwerken kann die Kläranlage künftig über 70 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen, was die Betriebskosten erheblich senkt. Die 100-KW-Photovoltaikanlage, für deren Baukosten der Eigenbetrieb Abwasser 155.000 Euro eingeplant hat, soll demnächst ans Netz gehen.