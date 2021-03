von Hansjörg Bader

Die katholische Kirche feiert am 19. März den heiligen Josef. Dem Bräutigam der Gottesmutter ist die Kapelle über dem Wehrer Enkendorf gewidmet. Für die Wehrer Pfarrgemeinde ist der Josefstag auch immer Anlass, sich in einem Gottesdienst mit dem Heiligen zu beschäftigen. Die Kirche hat Josef zwei Gedenktage reserviert: Am 19. März wird der Ziehvater Jesu als Patron von Familie und Kirche verehrt, am 1.-Mai-Feiertag als jener der Arbeiter. An diesem Tag würdigen die christlichen Kirchen auch alle menschliche Arbeit und deren Leistungen.

Das Patrozinium

Gefeiert wird das Patrozinium in der Kapelle seines Namens und da, wo man glaubt und hofft, dem populären Heiligen besonders nahe zu sein. Das war in den vergangenen Jahrzehnten möglich. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle Kapellen geschlossen und die Gottesdienste gestrichen werden. Die Josef-Verehrung kann also dieses Mal, wie schon 2020, nur in der Sankt-Martins-Kirche gefeiert werden. Dort findet am Freitag, 19. März, um 18 Uhr das festliche Patrozinium statt.

Die Kapelle

Das kleine Gotteshaus am Aufgang zum Dinkelberg wurde 1877 errichtet an historischer Stätte, wo früher alemannische Kistengräber mit Skeletten aus dem siebten oder achten Jahrhundert gefunden wurden. Was nahe legte, dass hier früher schon eine kleine Gebetsstätte oder ein Kirchlein gestanden haben muss. Untrügliches Zeichen für diese Annahme: Das dort stehende Kreuz. Dass man 1885, also vor etwas mehr als 135 Jahren, damit beginnen konnte, eine neue Kapelle zu errichten, war vor allem verschiedenen Stiftungen und spendenfreudiger Bürger zu verdanken. Solche waren es immer wieder, die bis heute dafür sorgten, dass die Kapelle in einem guten Zustand blieb.

Die Sanierung

Zuletzt wurde das kirchliche Kleinod in den Jahren 2006/07 auf private Initiative hin gründlich saniert. Dabei erhielt das Gelände darum herum ein parkähnliches Aussehen. Die Wehrer Bevölkerung, Fremde, Wanderer, Stadtbesucher – alle finden sie Gefallen an der schmucken Kapelle. Und nicht wenige halten dort Einkehr zu einem kurzen Gebet oder einer stillen Andacht.