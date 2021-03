Passend zu Ostern gibt es mit „Das Leben ist ein Ponyschlecken“ jetzt das zweite Album der Rollenden Steinchen. Die CD mit Liedern für Kinder, die auch Erwachsene gerne hören, wurde erneut über Crowdfunding finanziert. Mit etwas Glück gibt es in diesem Jahr sogar Live-Auftritte der Band in Wehr.

Als gestandener Rockmusiker bei Station Four denkt man bei Heiko Trefzger nicht gleich an Kinderlieder. Tatsächlich sind so die Rollenden Steinchen entstanden: Zusammen mit seinen Musikerkollegen Fabian Birzele und Carina Pusch macht Trefzger Musik für Kinder, bei der auch Erwachsene nicht gleich abschalten wollen.

Der Erfolg gibt ihnen Recht: „Es gab viele positive Rückmeldungen von kleinen genauso wie von älteren Kindern und unsere Lieder werden auf verschiedenen Online-Radiosendern rauf und runter gespielt“, freut sich Trefzger. Kürzlich gab es sogar eine ganze Sendung rund um das neue Album „Das Leben ist ein Ponyschlecken“ beim Berliner Familiensender Radio Küken.

Breiter aufgestellt

Das zweite Album fängt da an, wo das erste aufhört: „Einige Geschichten werden weitererzählt und es gibt viele Verweise auf die erste CD“, so Heiko Trezfger: „Das Monster unter dem Bett“ jetzt ein eigener Song und die Kinder im Lied „Allein zu Hause“ singen das Lied „Revolution“ vom ersten Album. So wie der eigene Nachwuchs, sind auch die Themen seit dem ersten Album gewachsen: „Wir haben jetzt auch ernstere Themen dabei, wie Mobbing oder der kindgerechte Umgang mit dem Tod“, so Trefzger. Musikalisch ist das Album breiter aufgestellt mit Jazzelementen, Bläsern und Gitarrensoli. „Unser Stücke sind musikalisch durchaus anspruchsvoll und aufwendig arrangiert, teilweise mehr als viele Rocksongs“, so Trefzger. Trotz Pandemie-Einschränkungen seien die Aufnahmen sehr gut gelaufen, erklärt Trefzger: Fabian Birzele hätte etwas Studioausrüstung für die Aufnahmen nach Wehr gebraucht, per Telefon und Videokonferenz habe man dann den Feinschliff gemacht.

Einen Vorgeschmack auf das Album gab es bereits im letzten Frühjahr mit „Die Welt steht still“: Das Lied wurde mit 20 Musikern aus der Region nochmal aufgenommen, auf der Videoplattform Youtube wurde das Video fast 3000 mal angeschaut. Und das Crowdfunding habe noch besser funktioniert als beim erste Mal, freut sich Trefzger. Crowdfunding bedeutet, das Unterstützer im Vorfeld Geld für ein Projekt geben und dafür eine Belohnung erhalten. Die Rollenden Steinchen haben Geld für die Pressung der CD und die Produktionskosten gesammelt, die Unterstützer konnten CDs bis hin zu einem Privatkonzert bekommen. „Wir würden gerne wieder live spielen,“ so Trefzger. Der Sommer in Wehr und der Sagenhafte Freitag im Juli stehen dafür schon im Kalender. Und auch ein weiteres Album sei möglich – an Ideen mangele es nicht: „Fabian hat schon Material für ein drittes Album“, verrät Trefzger.