von Susanne Eschbach

Der Verein

Der Obst- und Gartenbauverein Wehr wurde 1921 gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Verein zu einem aktiven Umweltschützer gemausert. Vor allem die Erhaltung von Streuobstwiesen hat sich der Verein aus Wehr auf die Fahne geschrieben.

Die Veranstaltung

Bereits im vergangenen Jahr hat der Obst- und Gartenbauverein Wehr einen Streuobst-Lehrpfad auf der Zelg angelegt. Dadurch entstand ein neuer Treffpunkt in Wehr für Wanderer, Naturliebhaber und Schüler und Sportler. In diesem Jahr soll der Pfad weiter aufgewertet und noch attraktiver gestaltet werden. So soll am Wegrand eine Blumenwiese entstehen und eine Holzbank für die Rast der Spaziergänger aufgestellt werden.

Die Blumenwiese ist für die Insekten da und bietet ihnen eine ganzjährige Nahrungsquelle. So leistet die Blumenwiese auch einen nachhaltigen Charakter – auch im Hinblick auf die Bestäubung der vorhandenen Obstbäume. Mit seinem Streuobst-Lehrpfad leistet der Wehrer Obst- und Gartenbauverein einen wichtigen Beitrag für die Natur, bietet aber auch eine Auszeit in der Natur für die Bevölkerung. Denn neben der nachhaltigen Umweltbildung soll ein Gang auf dem Pfad auch zum Ausruhen und Innehalten einladen.

Mit einem mögliche Gewinn beim Vereinswettbewerb möchte der Obst- und Gartenbauverein weiter in den Lehrpfad investieren. Dazu zählt die Anschaffung der Holzbank. Zudem sollen die Gegebenheiten für eine großflächige Blühwiese schaffen. Außerdem soll der Streuobst-Lehrpfad beschildert werden. Weiter möchte der Obst- und Gartenbauverein Informationsflyer drucken lassen, die über Obstsorten und deren nachhaltige Weiterverarbeitung informieren sollen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

