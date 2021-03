von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

115 Mitglieder verstärken die Wehrer Sportschützengesellschaft, die nicht nur mit ihrem aufwendig gestalteten Westernfest jedes Jahr begeistert und von sich Reden macht.

Diese Einnahmen fehlen

Wegen der Corona-Pandemie gab es weder ein Westernfest noch den Enkendorfmarkt. Das Westernfest wird jedes Jahr mit großem Aufwand organisiert und ist eine beliebte Veranstaltung. Beide Anlässe haben die Einnahmen für die Sportschützengesellschaft jedes Jahr gesichert. Aber auch die fehlenden Mieteinnahmen der Vereinsgaststätte und die Einnahmen aus den verschiedenen Wettkämpfen machen dem Verein zu schaffen. Hinzu kommt, dass der Verein momentan keine Munition und Sportutensilien verkauft oder Standgebühren einnimmt. Denn es finden momemtan keine Wettkämpfe statt.

Dafür wird das Geld benötigt

Auf der großen Anlage fallen ständig Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an. Ausgaben, die nach Aussage des Vereins Unsummen verschlingen.

