von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Bereits seit 1953 werden beim Tischtennisclub Wehr die Bälle von aktuell 137 Mitgliedern über den grünen Tisch geschmettert und das aktuell mit der ersten Mannschaft in der Bezirksliga. Und der Nachwuchs steht den Aktiven in nichts nach.

Diese Einnahmen fehlen

Das ganze Jahr hindurch waren bereits verschiedene, auch überregionale Tischtennisturniere geplant und vom Verband genehmigt. Stattfinden konnte aufgrund der Corona-Krise aber keines. Das war ein erheblicher finanzieller Verlust für den Verein. Auch der Kontakt unter den Mitgliedern sei nicht einfach aufrecht zu erhalten. Denn gesellige Treffen zu Ausflügen oder das Weihnachtsfest finden momentan ebenfalls nicht statt.

Dafür wird das Geld benötigt

70 Prozent der Gesamteinnahmen werden in die Förderung der Jugend investiert. Aber auch Trikots, Bälle oder Trainer kosten Geld. Darum hofft der Verein, den Trainingsbetrieb mit den Kindern und Jugendlichen hoffentlich bald wieder aufnehmen zu können.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

