Dafür steht der Verein

Innerhalb von 15 Jahren einen Verein von sechs auf 40 aktive Musiker und 80 Schüler aufzubauen, ist eine enorme Leistung. Der Akkordeonverein aus Wehr hat es geschafft. Erst Corona scheint die Musikerschar etwas auszubremsen.

Diese Einnahmen fehlen

Konzerte oder auch Kuchenverkäufe haben im vergangenen Jahr keine stattgefunden. Und auch das Burgfestival, dass der Akkordeonverein mit großem Aufwand vorbereitet hatte, ist ins Wasser gefallen. Hinzu kommt, dass die insgesamt 30 Kinder aus der musikalischen Früherziehung komplett weg sind.

Dafür wird das Geld verwendet

Um das Loch in der Kasse wieder zu flicken, arbeitet der Verein aktuell an einem Musikprojekt. Doch zu viel möchte der Vereinsvorsitzende Markus Reif noch nicht verraten: „Das Ergebnis wird bald auf Youtube zu sehen sein“, verspricht er. Aber die Hoffnungen des Akordoenvereins Wehr liegen auch auf der großen Akonima-Show, die im Dezember geplant ist.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

