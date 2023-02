Das Kleinkunst- und Kabarettprogramm der Stadt Wehr bietet am Sonntag, 26. März, Frederic Hormuth mit seinem Klavierkabarett im Bürgersaal des Alten Schlosses. Er geht der Frage nach „Wer sind eigentlich Wir?“ und beleuchtet unsere aktuelle gesellschaftliche Lage. Außerdem hinterfragt er scharfsinnig, warum Wir so sind, wie wir sind.

Beginn ist um 19 Uhr. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Sie sind erhältlich bei der Tourist-Info Wehr, Telefon 07762 808601. Wer sind eigentlich Wir? „Wir“ waren schon Volk, Papst und im Lockdown. Aber, wer ist das denn genau? Das „Wir“ ist nach monatelangem Abstandhalten und der ständigen Gefahr irgendwelcher La Ola feiernden Viren in der Dauerkrise. Was ist eigentlich noch davon übrig? Hormuth versucht in seinem Soforthilfe-Programm, zu retten, was zu retten ist. Er macht Kabarett mit Herz und Songs am Klavier. Und ganz oft trifft er den springenden Punkt so genau, dass auch das Zwerchfell vor Lachen zu hüpfen beginnt. Hormuths Auftritt musste wegen Corona 2021 verschoben werden.