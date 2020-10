von sk

Eigentlich stünde die finale Etappe einer musikalischen Weltreise an. Treue Freunde und Fans der Wehrer Stadtmusik werden sich erinnern: Auf vier Kontinenten waren die Musiker bei ihren vier vergangenen Herbstkonzerten unterwegs. Das Heimkommen nach Europa verzögert sich coronabedingt, der Genuss eines unterhaltsamen Konzertabends allerdings nicht. Statt des traditionellen Herbstkonzerts, wird es am kommenden Wochenende ein Ensemble-Konzert in der Stadthalle geben. Und das nicht nur an einem Abend, sondern an gleich zwei Abenden. „Wir dürfen maximal 150 Zuhörer in die Halle lassen. Deshalb haben wir beschlossen, zwei Konzerte zu gestalten, um den Besucherandrang weiter zu entzerren“, erklärt die Vereinsleitung um den Vorsitzenden Harald Vesenmeier in einer Pressemitteilung.

Acht verschiedene Ensembles haben sich demnach seit den Sommerferien geformt. Die Musiker zeigen so eine ganz neue musikalische Facette der Stadtmusik, die man sonst hauptsächlich in starker Vollbesetzung gewohnt ist. Das Ensemble-Projekt soll indes nicht als erzwungene Corona-Maßnahme verstanden werden, sondern als ein generationsübergreifendes Integrations-Projekt. Denn die neu gebildeten Musikgruppen setzen sich jeweils aus den „alten“ Stadtmusikern und den „jungen“ Jukas zusammen.

Einen Überblick darüber, wer wann zu hören ist, gibt es hier: Am Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): Zukunftsmusik (Nachwuchsorchester), Alles in C (Querflöte, Oboe, Fagott, Schlagzeug). Blechbläserensemble (Trompete, Posaune, Schlagzeug): Die Glücksspiralen (Horn), Schüüredodängler (Flügelhorn, Tenorhorn, Bass, Trompete, Schlagzeug). Am Sonntag, 18. Oktober, 17 Uhr (Einlass am 16 Uhr): Zukunftsmusik (Nachwuchsorchester): The liquore sticks (Klarinette, Schlagzeug), Tiefenrausch (Tenorhorn, Tuba), Sax-Attack (Altsaxophon, Tenorsaxophon, Baritonsaxophon, Schlagzeug), Blechbläserensemble (Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Schlagzeug).

Die Konzerte finden wie gewohnt in der Stadthalle Wehr statt. Der Eintritt kostet 8 Euro, Vorverkauf gibt es keinen. Für Passiv- und Ehrenmitglieder ist der Eintritt frei. Beim Betreten der Stadthalle gilt Maskenpflicht.