Gleich vier zentrale städtische Positionen müssen aktuell neu besetzt werden: Nachdem Mediatheks-Leiterin Sabine Ließfeld bereits im Sommer Wehr verließ, sind nun auch die Stelle von Carina Wanowski, Leiterin VHS und Tourismus, die des Integrationsmanagers Christoph Greiner und die gerade erst neu besetzte Stelle des Gerätewarts der Feuerwehr vakant.

Zumindest in einem Fall gibt es auch Grund zur Freude: „Christoph Greiner wechselt zum Jahresende ins Bauamt“, so Bürgermeister Michael Thater. Dort wird Greiner für die über 60 Mietwohnungen der Stadt inklusive der Betreuung des städtischen Reinigungsdienstes zuständig sein. Dazu gehöre auch viel persönlicher Kontakt: „Seine Sozialkompetenz ist dafür wichtig“, freut sich Thater. Die Stelle des Integrationsmanagers werde man zügig neu besetzten könne, da ist sich der Bürgermeister sicher. Die öffentliche Förderung für die Position ist noch bis 2024 gesichert und laut Bürgermeister sicherlich auch darüber hinaus: „Hier wird langfristig Bedarf sein.“

„Komplettes Eigengewächs“ geht

Sehr bitter sei hingegen die Kündigung von Carina Wanowski: „Sie ist ein komplettes Eigengewächs. Wir haben sie gefördert, die Weiterbildung zur Tourismusfachwirtin ermöglicht und ihr die Stelle auf den Leib geschneidert“, fasst es Thater zusammen. Wanowski verlässt das Wehratal aus familiären Gründen. Die Doppelposition VHS und Tourismusamt werde voraussichtlich auf mehrere Personen aufgeteilt – je nach Bewerbersituation, so Thater.

Die Stelle des hauptamtlichen Gerätewarts bei der Freiwilligen Feuerwehr muss nun bereits zum zweiten Mal in eineinhalb Jahren erneut ausgeschrieben werden. Als 2020 die Stelle neu geschaffen wurde trennten sich die Wege bereits nach einigen Monaten wieder. Für über ein halbes Jahr blieb die Stelle unbesetzt bis dann zum März diesen Jahres der Klettgauer Alexander Gaiser übernahm. Gründe für die Kündigung wollte der Bürgermeister nicht nennen.

Die letzte Stelle ist das große Sorgenkind: Die Leitung der Mediathek wurde bereits mehrfach ausgeschrieben, eine passende Besetzung fand sich noch nicht. Sabine Ließfeld hatte ein sehr gutes Stellenangebot in ihrer Heimat bekommen und hat Wehr bereits verlassen. Erst im April 2019 war die Niederrheinerin als Nachfolgerin für die pensionierte Annemarie Kalmbach gekommen. „Die Mediathek ist die qualitativ hochwertigste Bücherei im Landkreis. Dafür brauchen wir langfristig eine akademische Fachkraft“, so Thater. Der Markt sei allerdings leergefegt. Für das Mediatheksteam ist der Bürgermeister voller Lob, aber langfristig sei der Arbeitsaufwand in Unterbesetzung zu groß: „Wir müssen dann die Öffnungszeiten diskutieren.“