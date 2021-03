von Hansjörg Bader

Die Sternsinger der Seelsorgeeinheit Sankt Martin waren auch in diesem Jahr trotz Corona recht erfolgreich. Insgesamt kamen fast 32.000 Euro zusammen. Die Vorzeichen waren nicht günstig gewesen und es sah so aus, als könnte das Dreikönigssingen 2021 in Wehr gar nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie stoppte die Vorbereitungen, noch ehe diese recht beginnen konnten. Die Singproben mit den Kindern mussten ausfallen.

Die Sammlung Das Ergebnis aus der ungewöhnlichen Sternsingeraktion 2021 (in Klammern das Ergebnis aus dem Vorjahr): Wehr 18.000 Euro (23.500 Euro), Öflingen 6150 Euro (7250 Euro), Schwörstadt 5450 Euro (4300 Euro) und Hasel 2200 Euro (2000 Euro).

Die erst im vergangenen Jahr neu angeschafften leuchtenden Sterne mussten in der Utensilien-Kammer im katholischen Pfarrzentrum bleiben, wie auch die bunten Gewänder der Heiligen Drei Könige. Und der Weihrauch und das Weihrauchfass kamen nur bedingt zum Einsatz.

65 Jahre in Folge konnte man bislang den Sternsingern in Wehrs Straßen begegnen. 2021 nur wenigen Notgruppen, wenn überhaupt. Hausbesuche mit Kontakt waren verboten, ebenso das Singen an den Haustüren. In Deutschland sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) für die Aktion verantwortlich. Seit Jahrzehnten protegieren und unterstützen die beiden christlichen Organisationen die ausführenden Pfarreien. Sie liefern Werbe- und Infomaterial, empfehlen Adressen von Hilfsbedürftigen, verteilen und überwachen die gesammelten Spendengelder. Jährlich gibt es einen detaillierten Rechenschaftsbericht. Auch wird aufgeführt, welche deutsche Diözese die fleißigste bei der Aktion war. Freiburg liegt dabei immer an der Spitze.

Die Pfarrgemeinde Wehr darf sich regelmäßig darüber freuen, an diesem guten Ergebnis mitgewirkt zu haben. Auch wenn vielerorts die diesjährige Aktion noch nicht abgeschlossen ist, die ersten Zwischenergebnisse der Aachener Missionszentrale lassen weit mehr erhoffen als weithin in Zeiten von Corona angenommen wurde. Trotz aller Hindernisse und Verbote flossen die Gelder reichlich in der Seelsorgeeinheit Sankt Martin. Und so steht hinter dem Aachener Lob ein besonderer Dank, ergänzt noch mit dem Zusatz: „Ihr wart heller denn je.“ Was Aachen besonders beeindruckte: Die vielfältigen Ideen und vielfach beschrittenen eigenen Wege, um armen Kindern helfen zu können.

Da hat auch Wehr gut mitgespielt mit seiner Variante. Die Wehrer Sternsinger unter Leitung von Ulrich Jurkiewicz stellten zentral Sammelbüchsen auf, brachten ihre Grüße und Segenswünsche digital und baten um Spenden per über das Internet, Überweisung oder in bar im Briefumschlag über die Pfarrbüros. Um der Bevölkerung zu zeigen, dass es auch 2021 ein Dreikönigssingen in der Stadt gibt, zogen Caspar, Melchior und Balthasar unermüdlich durch die Hauptstraße, gleichsam als Erinnerung: „Wir sind da und nach wie vor auch die Not der Kinder in der Welt.“ Der großartige Einsatz wurde belohnt. In den Pfarreien der Seelsorgeeinheit wurde großzügig gespendet.