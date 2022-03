von Gerd Leutenecker

Kein halbes Jahr nach der letzten Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder vom TV Brennet-Öflingen wieder zu einer turnusmäßigen Versammlung zusammengefunden. Routine und Normalität wurden einzig dadurch behindert, dass verhältnismäßig viele Verantwortliche im Verein derzeit noch krankheitsbedingt ausfallen. Für die abwesende erste Vorsitzende Renate Schlageter übernahm Susanne Kallweit die Sitzungsleitung. Das vergangene Jahr ist genutzt worden, die Vereinsstruktur zu prüfen. „Wir haben Karteileichen sortiert und den Bestand geordnet“, was dem Anschein nach zu einem starken Rückgang der Mitglieder geführt hat, so Kallweit.

2019 waren noch 932 Mitglieder im TV Brennet-Öflingen, Ende 2021 stand die realistische Zahl von 694 fest. Der praktische Hintergrund davon ist, dass die Mitgliedschaften im Eltern-Kind-Turnen eine Lücke von Gleichbehandlung bei der Vereinsbeitragszahlung und der Angebotsnutzung offenbarte. „Das ist jetzt bereinigt worden, alle aktiven Erwachsenen zahlen nun 50 Euro“, die minderjährigen Kinder waren früher über übliche Elternmitgliedschaften von 30 Euro im Verein und die Eltern konnten die Angebote somit günstiger nutzen. Gleichzeitig ist durch die geordnete Struktur weniger Verbandsumlagen zu zahlen, da weniger Mitglieder festgestellt worden sind. Insgesamt ein positiver Effekt für die Vereinskasse. Die Tücken im Detail herauszuarbeiten habe Zeit benötigt, „das ist mal was Gutes von der Pandemie“, erklärte Kallweit in ihrer eigentlichen Funktion als Kassiererin. Negativ schlug sich hingegen der Verzicht auf das Eltern-Kind-Turnen nieder. Dort liegen die jährlichen Neueintritte zugrunde und diese fehlten in den vergangenen zwei Jahren erheblich.

Die Saison 2021 war kurz. Nur zwischen dem 9. Juni und dem 29. November fanden die üblichen Vereinskurse statt. Jeder Übungsleiter hatte freie Hand und konnte entscheiden, wann und wieviel Sport gemacht werden konnte. Da erstmals auch in den Sommerferien die Öflinger Halle offen war, fand im Sommer verstärkt der Sport Anklang. „Viele hatten Nachholbedarf und einiges ist anders gelaufen“, Kallweit summierte die Erfahrungen als sehr positiv. Nicht nur ihre eigenen Kursangebote von „Bauch-Beine-Po“ und „Rückenfit“ fanden bei sommerlichem Wetter mittwochsabends häufig im Freien statt. Beim Geräteturnen oder den Kursen HIT (high intensive) und Körpergefühl wird auf Leistung gesetzt und die müsse erst wieder aufgebaut werden – etwas Nachholbedarf besteht. Auf die Teilnahme bei regionalen Wettkämpfen verzichten die Verantwortlichen vom TV Brennet-Öflingen in diesem Jahr.

Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart leitete routiniert die Vereinsregularien von Entlastung für die Vorstandschaft und den Neuwahlen. Erhart zeigte sich beeindruckt „vom imposanten Engagement für den Verein, das ist nicht alltäglich“. Schließlich kandidierten alle erneut für ihre bereits langjährig vertrauten Posten. „Aber, wir müssen jetzt die Vereinssatzung verschlanken und zeitgemäß neu formulieren“, Kallweit signalisierte eine Modernisierung des Vereins noch vor dem 135. Jubiläum.

Die zwölf Ehrungen samt Urkunde vom TV Brennet-Öflingen haben in diesem Jahr erhalten: Gisela Alferink, Angelika Kaiser, Manuela Maike, Silke Müller, Axel Sobottka, Elke Soder, Andreas Wassmer und Robert Weißenberger sind seit 20 Jahren dabei. Mit der Goldenen Ehrenurkunde für 40 Jahren Mitgliedschaft sind Marianne Ferlisi und Manfred Turbeis bedacht worden. Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Andrea Frommherz und Silvia Kramer ernannt; beide sind seit 45 Jahren aktiv im Verein.