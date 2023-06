Sowohl der Radsport-Förderverein wie auch der Hauptverein 1902 Öflingen legten in ihren Hauptversammlungen gute wirtschaftliche Bilanzen vor. Der Stammverein war überdies auch sportlich erfolgreich. Allgemein waren die Radballer aus der Wehrer Südstadt sehr zufrieden mit dem vergangenen Sportjahr und den Ergebnissen.

Schnell hatten die beiden Vereine ihre Tagesordnungen erledigt. Nach knapp 40 Minuten wussten alle Mitglieder jeglicher Zugehörigkeit, dass beide ein Kassenplus gemacht hatten und der in zweifacher Funktion tätige Vorsitzende Julian Urich nach Corona und Lockdown diese auf einem guten Weg zu altem Rhythmus und früherer Stärke sieht. Der Förderverein wie auch der RSV Öflingen werden von Julian Urich geleitet. Sie haben 83 unterstützende und 44 aktive Mitglieder.

Auch wenn es während Corona durch den eingeschränkten Spiel- und Sportbetrieb finanzielle Ausfälle gab, konnte dennoch die Kassenlage stabil gehalten werden. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und die unverzichtbare Fahrradbörse hätten Schlimmeres verhindert, erklärte Vereinsrechnerin Marlene Kühnert. Ohne diese Einnahmen wäre es schwierig geworden, die laufenden Ausgaben, wie Verbandsbeiträge, Trainervergütungen und Mieten zu bezahlen.

Der Sportbetrieb laufe wieder ordentlich, war zu hören. Die sechs Mannschaften, die im Einsatz waren, hätten sich in ihren Ligen gut geschlagen, manche mehr erreicht als eigentlich erwartet. So könne es weitergehen, ließ Vereinsfachwart Jonathan Stupfel durch einen Vertreter berichten. Bis hoch in die Verbandsliga kämpften sich die Öflinger durch und krönten die Leistung dann noch mit einem vorderen Rang. Auch die weiteren Platzierungen können sich sehen lassen, was Hoffnung auf weitere gute Entwicklung mache. In einer Klasse spiele man in einer Spielgemeinschaft mit Wallbach. Auch das funktioniere.

Jugendwart Mike Kranz möchte nach Aufhebung aller durch die Pandemie auferlegten Beschränkungen und Verbote all das wieder ins Sport- und Freizeitprogramm zurückholen, was während Corona nicht mehr oder nur noch teilweise möglich war. Die Aktiven sollen wieder all das geboten bekommen, was den Verein bislang auszeichnete. Neben Training und Meisterschaftsspielen ein Alternativangebot mit Radausflügen, Wanderungen, Grillfesten und allem was beliebt und begehrt war.

Bei den Wahlen im Förderverein des RSV Öflingen wurden Barbara Huber (zweite Vorsitzende) und Birgit Müller (Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Beim RSV Öflingen ist Benedikt Kranz der neue Fachwart Radball. Die Vize-Vorsitzende Barbara Huber, Vereinsrechnerin Marlene Kühnert sowie Jugendwart Mike Kranz (Jugendwart) wurden wiedergewählt.