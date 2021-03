Es war das Jahr 1971 als sieben aufgeschlossene Bürger, darunter auch der erste Kommandant Friedrich Bichsel, die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr forderten. So berichtet es Fridolin Jehle in der Stadtchronik. Der Zuspruch in der Bevölkerung war groß und schnell war die Truppe 68 Mann stark. Anstoß für die Gründung und eine besondere Motivation war wohl der große Wasenbrand, bei dem zehn Häuser niederbrannten und drei Menschen starben. Zudem hatte sich kurz zuvor in direkter Nachbarschaft eine freiwillige Feuerwehr formiert – und da wollten die Öflinger den Wehrern vermutlich nicht nachstehen. Damals war es noch üblich, das jeder Bürger im Brandfall mithalf.

Historisch: Die Freiwillige Feuerwehr Öflingen im Jahr 1899 mit handbetriebener Spritze und Trommlern. Zusammen mit zwei Hörnern wurden die Instrumente zur Alarmierung und Kommunikation genutzt. | Bild: Stadtchronik Jehle/Klein, Repro Julia Becker

Dazu hatte jeder einen ledernen Feuerwehreimer abzuliefern oder er musste sich entsprechend von dieser Pflicht freikaufte. Die Nachbarschaftshilfe ging schon damals über die Ortsgrenzen hinaus. Dazu berichtet Jehle von einem besonderen Einsatz: Als bei einer Gelegenheit das Wasser knapp wurde, beschloss ein findiger Feuerwehrmann aus Wallbach, mit Jauche zu löschen. Die Folge sei eine verstopfte Spritze und eine Geldbuße von 30 Gulden (immerhin über 300 Euro) für den Wallbacher gewesen. Die Spritze war damals ein wichtiges Gerät für die Feuerwehr und deutlich effizienter als die bislang gebräuchlichen Wassereimer und die auf dem Rücken getragenen Butte.

In Öflingen war man bereits zur Gründung mit solch einem modernen Gerät ausgestattet, 24 Männer waren dafür eingeteilt. Dazu gab es eine Gruppe für die Schläuche, eine für weitere Arbeiten sowie eine Art Sanitätsmannschaft. Zur Alarmierung gab es zwei Trommler und zwei Hornisten. Die Mannschaft wuchs stetig an und um die Jahrhundertwende sind bereits 120 Feuerwehrmänner verzeichnet. Auch die technische Ausstattung wurde besser: 1911 wurde etwa eine Auszugsleiter und ein Schlauchwagen angeschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Feuerwehren von den Siegermächten dann als militärische Organisation aufgelöst, fanden aber zunächst unter Auflagen wieder zusammen.

Herausgeputzt: Die Freiwillige Feuerwehr Öflingen im Jahre 1912. Der Kommandant trug einen roten Federbusch, sein Adjutant weiß-rot und die Offiziere weiße Federbüsche. | Bild: Stadtchronik Jehle/Klein, Repro Julia Becker

Anfang der 50iger Jahre konnten die Öflinger einen Lastwagen erwerben, der für rund 20.000 Mark (heute rund 48 6000 Euro) zum Löschfahrzeug umgebaut wurde. Das zum 100-Jährigen im Jahr 1971 angeschaffte neue Löschfahrzeug „LF8 schwer“ kostete knapp 77.000 Mark (heute rund 123.000 Euro). Zum Vergleich: Die 2016 angeschaffte Drehleiter als teuerstes Fahrzeug kostete 650.000 Euro. 1972 wurde das bis daheim eigenständige Öflingen im Zuge der Gemeindereform Teil von Wehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Die Feuerwehr Öflingen eine der beiden Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Wehr und feiert in diesem Jahr ihr 150. Jubiläum. Abteilungskommandant der 38 aktiven Öflinger Feuerwehrleute ist Thorsten Griener, sein Stellvertreter ist Stefan Kramer. In der Öflinger Wache sind zwei Löschgruppenfahrzeuge, ein Mannschaftstransportwagen und das Mehrzweckboot stationiert. Öflingen hat auch eine eigene Jugendgruppe mit aktuell elf Jungen und sechs Mädchen unter der Leitung vom Öflinger Jugendwart Enrico Helbig und Jugendleiter Joshua Klausmann. Weitere Informationen im Internet (www.feuerwehr-wehr.de).

Für die Feuerwehr eine willkommene Vergrößerung, die ihren damaligen Forderungen nach neuen Gerätehäusern mehr Nachdruck verlieh. Das jetzige Gerätehaus in Öflingen wurde im Sommer 1974 eingeweiht, die Baukosten beliefen sich auf 575.000 Mark (rund 760.000 Euro). Die Öflinger Feuerwehr war übrigens auch Keimzelle für einen anderen großen Verein: 1894 schlug der damalige Kommandeur Sigmund Wunderle seinen Kameraden vor, eine Feuerwehrmusik zu gründen. Nach einem Jahr lösten sich die Musiker von der Feuerwehr und gründeten den Musikverein Öflingen.