Die Christuskirche Öflingen ist zur Kulturstätte umgebaut worden und trägt nun den Namen Kulturm. Einmal im Monat darf die evangelische Gemeinde dort weiterhin einen Gottesdienst feiern.

Von außen sieht das Gebäude aus wie immer, aber wer den Innenraum betritt, muss dies auf eigene Gefahr tun: So warnt jedenfalls ein nicht ganz ernst gemeintes Schild und bereitet die Besucher auf den Überraschungseffekt vor.

Der in 1950er-Jahre-typischem Beige gestrichene und durch das von Buntglasfenstern gebrochene Licht erhellte Kirchenraum wurde seit Januar in einen Mehrzweckraum verwandelt, der mit schweren dunklen Tüchern und Plakaten verhängt und mit einem blauen Theatervorhang ausgestattet ist.

Der Umbau ist das Werk von Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl, der auf seine Theater- und Handwerkererfahrungen zurückgegriffen hatte, sowie der Mitarbeiter des Wehrer Bauhofs. Durch die Wiederverwendung von Ausstattungsgegenständen wurde das Materialkostenbudget von höchstens 10.000 Euro eingehalten.

In der ehemaligen Winterkirche wurde eine Bar eingerichtet; im Bild sind Frank Wölfl und Angelika Bastian. | Bild: Michael Gottstein

„Es war uns wichtig, dass wir beim Umbau den sakralen Charakter nicht verleugnen“, erklärten der Kulturamtsleiter und die Auszubildende Angelika Bastian. Das Kreuz im ehemaligen Altarraum wurde nicht entfernt, sondern nur verhängt. Zimmerleute bauten eine 35 Quadratmeter große Theaterbühne ein, außerdem wurde im Zuschauerraum eine Traverse installiert, an der die Scheinwerfer aufgehängt sind.

Es fällt auf, dass die Vorhänge an den Stahlseilen nur mit Wäscheklammern befestigt sind, und der wiederverwertete Bühnenvorhang aus der Stadthalle kann nicht geschlossen werden. „Man sieht dem Umbau das Provisorische an, aber das ist Absicht“, so Wölfl. Die Orgel bleibt am Ort, und der Schiedmayer & Söhne-Flügel wird im Kulturm seine dauerhafte Bleibe bekommen.

Der ehemalige Gemeindesaal im Untergeschoss ist nach der Sanierung vielseitig nutzbar. | Bild: Michael Gottstein

Die Bühne eignet sich auch für Theatervorstellungen, weil die Akteure von der Bühne durch die Sakristei über eine Wendeltreppe in den Gemeindesaal gelangen, in dem man Requisiten und Kostüme lagern kann. Der Boden des im Untergeschoss liegenden Saals muss neu versiegelt werden, dann steht der Raum ab Herbst Vereinen oder Privatveranstaltern zur Verfügung. Küche und Sanitärräume sind ebenfalls vorhanden. Die Stadt will das von ihr erworbene Kirchengebäude in den kommenden Jahren grundlegend sanieren, dabei wird sich aber am äußeren Erscheinungsbild nicht viel ändern.

Die Eröffnung ist am Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr. Eintritt frei. Am 12. Mai, 19.30 Uhr, spielen die Knaschtbrüeder, am 13. Mai, 19.30 Uhr, folgt die Komödie „Gretchen 89ff“, am 14. Mai, 15 Uhr, eine Matinee mit dem Musikverein Öflingen, ab 16 Uhr Chansons mit Christine Schmid, und ab 19.30 Uhr tritt die Rockband Station four auf. Karten: Tourist-Info Wehr, 07762 808601.