von sk

Mit dem Konzert „From Gospel into Jazz – Roots of Black American Music“ startet Wehr in die Kultursaison 2020/21. Zusammen mit der US-amerikanischen Sängerin Monique Thomas bieten Jan Luley & Thomas L’Etienne einen stilistisch breitgefächerten Konzertabend, der von klassischen New Orleans Jazz, Blues und Gospel über kreolisch-karibische Rhythmen bis nach Brasilien reicht.

Wehr Gelungenes Experiment: Kultur in Wehr kommt auch in Corona-Zeiten gut an Das könnte Sie auch interessieren

Die drei international renommierten Künstler brauchen nicht mehr als zwei Instrumente und eine sagenhafte Stimme, um ihr Publikum einen Abend lang auf eine ebenso informative wie mitreißende Zeitreise zu den Roots der Black American Music zwischen Blues, Jazz und Weltmusik zu entführen.

Saxophonist Thomas L’Etienne und Pianist und Sänger Jan Luley haben sich vor einigen Jahren zum Duo „2 Booonoonoonous“ zusammengeschlossen. Beide lieben die kreolische-karibische Musik und ihren Einfluss auf den Jazz, vor allem in den frühen Jahren in dessen Geburtsstadt New Orleans.

Geboren in Philadelphia wuchs Monique Thomas mit Jazz, Soul und vor allem Dingen Gospelmusik auf. Schon als Kind begann sie, zu singen und wenig später auch Piano zu lernen.

An der Patterson University studierte sie Jazz und klassischen Gesang mit Rufus Reid, Harold Mabern und anderen. Bereits während des Studiums sammelte sie mit regelmäßigen Auftritten in Clubs in und um New York Erfahrungen auf internationalem Niveau. Im Gospel ist sie heute genauso zuhause wie im Jazz, wo Billie Holiday, Shirley Horn, Betty Carter und Dinah Washington zu ihren Vorbildern zählen. 1998 zog sie nach Frankreich, um dort Jazzgesang zu unterrichten.

Infos: Es gelten die aktuellen Corona-Abstands und -Hygienevorschriften. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass, um 18.30 Uhr, Karten gibt es bei der Tourist-Info Wehr unter der Telefonnummer 07762/80 86 01 sowie im Internet (www.reservix.de).