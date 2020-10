von Hansjörg Bader

Ihr erstes Jahr als Zunftmeisterin der Maronis hat Carolin Görig mit guter Bilanz beschlossen. Görig hat schnell in ihr Amt gefunden und gute Arbeit geleistet. Vorgängerin Petra Martin meinte, es sei 2019 gut gewesen, ihr Platz zu machen. Auch wenn Corona jäh die Zunftaktivitäten stoppte, hatten die Maronis bis März alle Aufgaben mit Bravour gelöst und Rekordergebnisse erzielt. Vor allem der Verkaufsstand auf dem Storchenplatz sorgte für gute Zahlen. „Wir haben zur Eröffnung der Wehrer Weihnachtsstadt und am Nikolausmarkt überdurchschnittlich gut verkauft. Der Zunftkasse konnte dadurch zu einem kräftigen Plus verholfen werden“, wie Görig sowie Rechnerin Nadine Winkler in der Hauptversammlung berichteten.

Auch die Teilnahme an der Adventsausstellung einer Gärtnerei und bei den Pfadfindern auf dem Schlössle seien gut belohnt worden. Mit der Weihnachtsfeier wurde 2019 beendet und mit großer Zuversicht und Plänen in 2020 gestartet. Dieses ließ sich zunächst gut an. Die Fasnachtstermine mit Narrenbaumstellen, Nachtumzug und Eröffnungsball fanden alle statt. Auch das Fasnachtswochenende mit Umzug und Narrenmarkt lief wie geplant. Die Fahrten nach auswärts, gekrönt durch Besuche von zwei Narrentreffen und einem Abstecher zum Rastatter Schloss, ließen kein abruptes Ende erahnen.

Das kam im März. „Etliches musste gecancelt werden“, so die Zunftmeisterin, „und Weiteres wird noch kommen.“ Jetzt wartet man darauf, was mit der Weihnachtsstadt und dem Nikolausmarkt geschieht. „Wir stehen in Verhandlung mit dem städtischen Ordnungsamt und der Wehrer Servicegemeinschaft. Die Maronis sind bereit an einem wirksamen Hygiene- und Schutzkonzept mitzuarbeiten“, so Görig. Nichts zu tun, sei keine Option für die 1985 gegründete Zunft, die 72 Mitglieder zählt. „Unsere Maronihütte im Zentrum gehört zur Weihnachtsstadt dazu. Wenn es sich machen lässt, sind wir dabei“, so die Zunftmeisterin.

Weil die Kassenlage gut ist und viele Felle aussortiert gehören, will die Zunft die abgewetzten Kostüme ersetzen. Das Problem sei, dass die Stoffe nur schwer zu bekommen seien. Danach sollen jetzt alle Mitglieder Ausschau halten und falls fündig, dem Vorstand melden. Für Anfang nächsten Jahres ist ein Nähtag geplant, dann soll Fehlendes und Unbrauchbares ersetzt werden.

Zunfträtin Petra Meier erläuterte die Pläne zur Kampagne 2021. Dazu gebe es nichts Verlässliches. Nur so viel: „Wir werden die Proklamation im Freien machen und versuchen, eine Fasnacht en miniature ohne Bälle und Zuschauer aufzuziehen.“ Erfreulich nannte Meier die Verbands-Fördergelder die coronabedingt gekommen sind und jetzt den Zünften zustehen. Lob sprach Meier den Maronis aus. Aus deren Reihen kam der Vorschlag, den Plakettenverkauf und den Kinderball neu zu organisieren. Beides wurde umgesetzt – mit Erfolg. Lob zollte Meier Annette Stratz für ihr jahrelanges Wirken bei den Zunftabenden im Schminkraum. Von den Maronis geehrt wurde Rebecca Martin. Sie ist seit 20 Jahren Mitglied.