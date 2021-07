von Andreas Böhm

Nach dem letzten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie startet die Probenarbeit für die verschiedenen Orchester des Akkordeonvereins Wehr wieder am 2. Juli. Der Vorsitzende des Vereins, Markus Reif, blickt im Gespräch mit dem SÜDKURIER zurück auf eine schwierige Zeit und freut sich auf den Neustart der Vereinsarbeit: „Wir fahren alles wieder hoch und geben jetzt Vollgas. Es geht vorwärts“, so Reif. Auch die Mitglieder freuen sich natürlich darauf, dass sie wieder in der Gemeinschaft musizieren können.

Ausbildung geht im Internet weiter

Seit März 2020 haben die Orchester nach Angaben des Vorsitzenden komplett pausiert, bis auf wenige Proben im Herbst. Die Jugendausbildung hingegen lief über digitale Plattformen weiter. Nun darf wieder in Präsenz unterrichtet werden, allerdings mit einigen Vorgaben der Corona-Verordnung. So ist, Stand Juni, vor jeder Probe ein Schnelltest nötig, der von zwei Mitgliedern des Vereins durchgeführt wird.

Die Serie Die Pandemie geht zurück, Normalität kehrt vielerorten wieder ein. In unserer Serie „Wieder in Betrieb" zeigen wir die Rückkehr von Vereinen, Einrichtungen oder Firmen, die unter dem Corona-Lockdown gelitten haben und jetzt zurückkehren ins Leben. Vereine, die wieder mit dem Training beginnen, Musikkapellen, die endlich wieder musizieren, Geschäfte, die wieder für ihre Kundschaft da sein dürfen. Erleichterung und ein Stück Lebensgefühl kehrt zurück.

Wie Markus Reif erklärt, soll aber niemand dazu gezwungen werden, an den Proben teilzunehmen. Jeder kann für sich selbst entscheiden: „Wir haben keinen Druck gemacht“, so Reif. Ein Zwang ist seiner Meinung nach für Freizeiteinrichtungen nicht legitim. Markus Reif hofft auf Lockerungen und darauf, dass nach den Sommerferien ein Großteil der Mitglieder geimpft sind.

Endlich wieder gemeinsam musizieren: Der Nachwuchs des Akkordeonvereins Wehr ist mit Eifer bei der Sache. | Bild: Andreas Böhm

Die Organisation des Vereinslebens und die Informationen an die Mitglieder waren für den Vorstand eine Herausforderung: „Es war schwierig, verbindliche Aussagen zu treffen. Es war nicht einfach, jedem gerecht zu werden. Für den Vorstand war das eine schwierige Zeit“, erklärt Reif. Positiv wertet er den Digitalunterricht in den verschiedenen Abteilungen: „Ich hätte nicht erwartet, das digitaler Unterricht so gut funktioniert. Die Senioren waren hier übrigens zuerst aktiv.“

Austritte aktiver Mitglieder der einzelnen Orchester waren in den vergangenen Monaten nicht zu verzeichnen. Der Vorsitzende beschreibt die Lage als „stabil“. Etwas Sorge hingegen bereitet ihm der Nachwuchs. Bei der musikalischen Früherziehung sind nicht alle Kinder am Ball geblieben. Auch während der digitalen Ausbildung waren einige Abgänge zu verzeichnen, erklärt Markus Reif. Aus finanzieller Sicht bezeichnet er die Situation während der Zwangspause als „schwierig“.

Wichtige Einnahmequelle versiegt

Reif hebt den finanziellen Aufwand hervor, der für die Orchester erbracht werden muss. Eine geplante Akonima-Show und das Open Air am Schlössle als wichtige Einnahmequellen mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Dennoch blickt der Vorsitzende optimistisch in die Zukunft und stellt einige geplante Projekte und Veranstaltungen in Aussicht.

Gibt es 2021 eine Akonima-Show?

Mit dem Kulturamt der Stadt Wehr soll ausgelotet werden, ob im Rahmen der Klappstuhlkonzerte im Ludingarten im Sommer 2021 eine Akonima-Show veranstaltet werden kann. Am 17. September ist ein Auftritt des Ensembles Concertino aus Moldawien eingeplant. Die hochkarätigen Musiker waren mit einer tollen Show bereits im Sommer 2015 zu Gast in Wehr.

Auch der Nachwuchs des Akkordeonvereins soll in diesem Jahr noch zum Zug kommen. Vorgesehen ist am 11. Dezember eine Akonima-Kindershow. In Zusammenarbeit mit allen Kindergärten in Wehr und Öflingen soll das Projekt der musikalischen Früherziehung weiter vorangebracht werden.

Umbau des Vereinsheims im Lockdown

Wenn auch musikalisch Zwangspause herrschte, war der Akkordeonverein während der vergangenen Monate nicht untätig. Mit vereinten Kräften und dankenswerter, finanzieller Unterstützung der Stadt Wehr bauten die Mitglieder, natürlich corona-konform, das Vereinsheim komplett um. Nun steht einem Neustart in allen Bereichen nichts mehr im Weg.