von Gerd Leutenecker

Ohne echte Wehrer Fasnacht, „da hat was immens Wichtiges gefehlt“- die erste Zunftmeisterin der Lus-Chaibe, legte am Samstagabend bei der Hauptversammlung gleich ihren Finger in die Wunde. Jessica Edel musste nicht lange um die Tatsache rumreden, „wir vermissen die Fasnacht in ihrer gewohnten Art“. Die Lus-Chaibe sind eine der wenigen alten Zünfte, die seit 52 Jahren auch die Guggemusik in ihren Reihen pflegen. An Einladungen mangelt es den Lus-Chaibe nicht; vorsorglich sind für 2022 Zusagen unter Vorbehalt gemacht worden.

Guter Zusammenhalt

Ungewohnt im Sommer, sich mit den Vereinsregularien befassen zu müssen, Edel hatte Wert auf die Regeln gelegt. Neuwahlen des kompletten Vorstands waren nötig. Eigentlich eine Zeit der Narren, wo anderes gepflegt wird. Dennoch war die Hauptversammlung im Nebenzimmer vom Gasthaus „Krone“ gut besucht, der Zusammenhalt ist in der Zunft ausgeprägt. Die Lus-Chaibe engagieren sich auch abseits des fasnächtlichen Treibens, das hält zusammen und prägt den Geist von einem guten Miteinander. Derzeit ist die Teilnahme an der Obdachlosenhilfe in Bad Säckingen ein Herzensanliegen vieler Zunftmitglieder (wir berichteten). Praktisch musste aber der Vorstand sich um Zustimmung bemühen. Daher der Sommertermin.

Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden war verwaist, eine rechtliche Entlastung der Vereinskasse war nötig und die neu reingewachsenen Narren und Guggenmusiker streben in Vereins-Verantwortung. Marco Schepperle hat sich als stellvertretender Vorsitzender gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt, „bin ja schon lange dabei und mehr Verantwortung zu übernehmen, gehört sich“. Eine gereiftere nominierte Närrin zog daraufhin ihre Bereitschaft zur Kandidatur zurück, ganz im Vertrauen auf die Kompetenz der Nachrückenden und ohne jeglichen Groll – die Lus-Chaibe-Zunft hat Potential in ihren Reihen.

Petra Meier und Sarah Schaffner waren als Zunfträte der Wehrer Narrenzunft selbstverständlich anwesend. „Wir müssen im Spätherbst abwägen, was geht und auf was wir noch mal verzichten müssen“, Meier gibt eine klare Linie vor. Der Blick zurück war geprägt von ungewöhnlichen Aktionen. Meier attestierte den Lus-Chaibe eine kreative Teilnahme am Möglichen während der Wehrer Fasnacht. Ein gleiches Bild zeichnete Gemeinderat André Langbein; seine Unterstützung in der Lus-Chaibe-Zunft liegt in der musikalischen Ausbildung der Guggemusiker. Und genau die bringt die Einladungen für kommende Fasnachtsevent. Im März 2022 ins Elsass? Edel hat nach einstimmiger Rückversicherung der Zunftmitglieder unter Vorbehalt jetzt schon der elsässischen Narrenzunft zugesagt. Die Kassenlage lässt das zu, und Kassiererin Kerstin Reitzig vergaß nicht, auf kostensparende Fahrgemeinschaften hinzuweisen. Als Beisitzer neu im erweiterten Vorstand sind ab sofort Manuel Tobias und Peggy Reitzig, Schriftführerin Samantha Edel ist wiedergewählt worden.